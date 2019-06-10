В Британии женщина вместо двери туалета открыл аварийный выход в самолете

Вылететь пассажирам удалось только через 8 часов.

Рейс из Манчестера в Исламабад пришлось отложить почти на 8 часов из-за очень целенаправленной пассажирки.

Об этом пишет The Independent.

Самолет Pakistan International Airlines уже был готов к взлету, двери закрыты и горели сигналы пристегнуть ремни безопасности.

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Но одной пассажирке очень срочно захотелось в туалет.

Женщина встала с места, пошла в туалет... и открыла не те двери, а смежные с ними - аварийного выхода, которые автоматически выбрасывают надувной трап из самолета.

Где в то время был экипаж, который должен был бы находиться именно возле аварийного выхода – неизвестно.

Вылететь пассажирам удалось аж в 5 утра.

В авиакомпании расследуют инцидент и призывают пассажиров соблюдать инструкции по технике безопасности – чтобы больше из-за желания одного пассажира не страдали все остальные.