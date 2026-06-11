'Учителя будущего 2026': тысячи педагогов соберутся на крупнейший образовательный фестиваль

18–19 июня во Львове состоится крупнейший в Украине образовательный фестиваль "Учителя будущего", организованный ОО "Освитория" и Холдингом эмоций "!FEST".

"Учителя будущего" – это масштабное мероприятие в сфере образования, которое традиционно проходит во Львове с 2018 года. В этом году это будет уже шестое мероприятие, и организаторы ожидают собрать более 2500 участников и спикеров как из Украины, так и из-за рубежа. Главная тема мероприятия этого года – "Искусство творить будущее". Подробная программа фестиваля будет опубликована на сайте мероприятия.

Участников ждут более 200 мероприятий, ведущие образовательные хедлайнеры и эксперты из Украины и мира, панельные дискуссии, презентации, лекции, мастер-классы, интерактивные форматы и качественный нетворкинг. В программе более 10 тематических направлений: дошкольное образование, начальное образование, НУШ, старшая профильная школа, цифровая трансформация образования, педагогическое лидерство и образовательный менеджмент, шоурум образовательных инноваций, инклюзия, психология и ментальное здоровье и другие.

Среди участников – учителя и администрация школ различных форм собственности и типов обучения, представители государственных учреждений во главе с министром образования и науки Украины, EdTech-предприниматели, лидеры общественного мнения в сфере образования, общественных трансформаций и инноваций, представители украинских и международных общественных организаций.

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Среди ведущих гостей – освобожденный из плена экс-мэр Херсона Владимир Николаенко с выступлением о цене будущего, Святослав Вакарчук с вдохновенным "Уроком свободы" и Светлана Тарабарова с откровенным разговором о родительстве.

Аккредитоваться на мероприятие представителям прессы можно по этой ссылке.

Место проведения: Львов, ул. Старознесенская, 24-26, на территории !FESTrepublic.

Организаторы фестиваля – общественный союз "Освитория" и Холдинг эмоций "!FEST". Мероприятие пройдет при поддержке WINNER, EdPro, Львовского городского совета, Coca-Cola HBC Ukraine, Early Starters, Благотворительного фонда "Вместе для Украины", War Child Alliance, Издательства "Литера", Издательства "Ранок", ХИМЛАБОРРЕАКТИВ, MTB банк, Благотворительного фонда "МХП-Громади", Фонда Кредо, DECIDE, Львов открыт миру, ОО "Rise Ukraine", Ukraine Global Scholars, Slido, Enzym Group и Mr.Scrubber.

Медиапартнерами фестиваля "Учителя будущего" 2026 стали 1+1 media, #ШОТАМ – медиа позитивных новостей и историй, и платформа "Твой город".

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