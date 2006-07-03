Бедная Ирина... Мне было ее так жаль, когда она доносила по телевизору жесткие мужские мэсиджи о том, во что украинской женщине лучше не вникать (если она, конечно, не Юлия Тимошенко или Наталия Витренко, являющиеся экспертами по всем вопросам). Пресс-секретарь Президента Ира Геращенко в вечернем интервью по Первому национальному достаточно свежо выглядела, ей были к лицу розовый костюм и активная мимика. Но тема для разговора была, конечно, не из легких. Я бы на месте Ирины совсем растерялась, а может, и разрыдалась от волнения.

К сожалению, я не слышала, о чем она рассказывала в начале передачи, но тот кусок, который я застала, пробудил во мне искренние сочувствия.

Пресс-секретарь покритиковала парламент (это у нас такая традиция), но из-за недостатка красноречия (ничего странного - она же не политик) эта критика свелась к формуле: “Парламент должен работать”.

Еще я поняла, что Президент не собирается вмешиваться в работу Верховной Рады (в целом правильно, как здесь поспоришь). Не будет вызывать всех 450 депутатов на коврик, указаний не будет давать. Сами, мол, разбирайтесь. Геращенко не подтвердила, но и не опровергла того, что Президент хочет видеть Петра Порошенко спикером. Это тоже дело парламента. Как и то, сколько комитетов отдавать оппозиции (Президент хочет как можно больше, чтобы контролировали власть, но решайте сами).

Ирина сообщила, что единственный легитимный орган в Украине – это Президент. Тоже не буду спорить. Наверное, подобный тезис был хорошо продуман и взвешен в Секретариате Президента перед тем, как прозвучать на всю Украину.

Еще я поняла, что Президент не пойдет на роспуск Верховной Рады, так как это застопорит всю работу вплоть до ноября. Ирина продемонстрировала незаурядные знания Конституции (“Сначала Верховная Рада формирует коалицию, потом избирает руководство парламента, потом – правительство”). И апеллировала к таким же знаниям со стороны журналиста (“Вы читали Конституцию и знаете, что...”)

А самого Виктора Андреевича ожидает “энергетическая безопасность” и “бюджетный процесс”. В отпуск он пойдет, но куда и на сколько, - неизвестно.

Я также узнала, что Президент таки встретится с руководителями фракций, как того хочет оппозиция.

В целом интервью (повторюсь - в его второй части) мне было воспринимать достаточно непросто. Во-первых, у меня громко шипела сковорода на плите. А во-вторых, журналист и гостья студии почему-то все время пытались говорить вместе, перебивали друг друга, одновременно чревовещали, и как будто раздражались друг другом. Прощались они, казалось, не очень довольные своей работой. И возможно, после интервью, между ними состоялся непростой разговор. Или, может ли, это только показалось?

Оксана Охримчук, г. Киев