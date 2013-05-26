Право быть

Много лет назад, впечатлившись очередным интервью с Познером, я заявила своему первому главному редактору, что вот тоже не люблю ни русских, ни украинских (ни голубых, ни зеленых, ни демократов, ни националистов), а только тех, кто близок мне взглядами, разделяет схожие ценности и мыслит подобными критериями. Ответом мне было: «То есть, ты любишь только себя…». С тех пор мысль о том, что отношения с похожими – это влюбленность в собственное зеркальное отражение, а любовь – это то, что к тем, кто отличается, не дает покоя.

В Украине любить других, непохожих, отличающихся, иных не принято на общем, национальном уровне. От 10 до 15% населения не любят представителей других рас, коммунисты ненавидят националистов, «западэнцы» - «жителей Донбасса», поклонники СССР - сторонников ЕС, прихожане РПЦ – верующих из УПЦ, болельщики «Динамо» - фанов «Шахтера», юлеботы – регионалов, и т. д. В лучшем случае – иных, не таких, как все (инвалидов, слепых, глухонемых, людей с синдромом Дауна, социальных сирот, одиноких стариков), предпочитают просто не замечать.

Почему именно столь интимный вопрос, как сексуальная ориентация (а не коррупция, милицейский беспредел, воровство чиновников, бытовое насилие, бедность, растущие темпы распространения ВИЧ-СПИД и туберкулеза, лидерские позиции в Европе по количеству абортов и детского алкоголизма), сплачивает украинцев в одну негодующую агрессивную массу (79,4% украинцев против любых сексуальных отношений между людьми одного пола) – это вопрос к психиатрам, но соседству столь ярко выраженной гомофобии с пятым местом в Европе по уровню религиозности (71,4% населения считают себя верующими) можно найти и просто объяснение – ксенофобия бытовая, обычная. Ведь, в еще более набожных Португалии и Польше однополые браки хоть и не пытаются узаконить, но пары всех полов спокойно разгуливают по улицам, по крайней мере, столиц. В Киеве этого нет. В Киеве, а в остальной Украине и подавно, геев как бы нет вообще.

И это главный ответ на вопрос о том, какие такие права сексменьшинств нарушаются в стране. Главное право – право быть. Двое мужчин (женщин) не имеют права быть парой в Украине и сложно представить себе, чтобы они могли взяться за руки на улице. Это в цивилизованных странах они борются за права – заключать браки, усыновлять детей и т. д.. В Украине они требуют только защитить их от дискриминации по сексуальному признаку. Ведь у нас можно быть кем-угодно – судимым за разбой, подозреваемым в хищении бюджетных миллионов, политический «тушкой», отцом внебрачных детей, даже педофилом, но только нетрадиционная сексуальная ориентация способна похоронить карьеру и репутацию навсегда. В результате, открытых, публичных геев (лесбиянок) в Украине официально нет вообще (всюду есть, а у нас нет), за исключением нескольких одиозных персонажей из шоу-бизнеса.

В Украине никогда не было и, пожалуй, не будет классических гей-парадов, то есть красочных шоу-карнавалов в латиноамериканском стиле. Здесь «гей-парады» - это скучные марши протеста за равные права и борьбу с дискриминацией, на которые, как это было 25 июня, выходят не представители ЛГТБ сообщества, а кучка их симпатиков – журналисты, юристы, правозащитники. Остальные продолжают оставаться в своем личном молчаливом аду.

Главный аргумент пуритан в борьбе против геев – опасения за детскую психику и негативное влияние на нее со стороны ЛГТБ. Действительно ли потрясет украинских детей, растущих в атмосфере несправедливого и агрессивного общества (каждый десятый ребенок в стране, по данным соцопросов, становится жертвой домашнего насилия), мысль о том, что люди одного пола заводят отношения – это вопрос, опять-таки, к специалистам. Своему шестилетнему ребенку я просто объясняю, что иногда мужчина влюбляется в мужчину, а женщина – в женщину. Пока это не вызывает в нем никакого протеста или даже удивления. Более того, если мой собственный сын однажды поймет, что он гомосексуалист я, вероятно, буду сильно удручена (скорее, даже не самим этим фактом, а, понимая, какой трудный путь ему предстоит), но любить его меньше от этого не стану. И сделаю все, чтобы он переехал в страну, где мирные и законопослушные люди любых ориентаций, в том числе и сексуальных, имеют право просто быть.

Возможность свободно (открыто) любить – составляет личное счастье каждого. Невозможно даже приблизительно представить, сколько тысяч (сотен тысяч?) людей в Украине этой возможности лишены, и не в том ли числе поэтому украинцы намного отстают от жителей Евросоюза по уровню «личного счастья», а среди стран целого мира занимают по этому критерию лишь 100-ую позицию среди 151-ой страны?