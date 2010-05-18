Это продукт, главным образом, кремлёвской антиукраинской пропаганды, восходящей не к Майдану, а к провозглашению Украиной независимости… О национальном характере надёжнее всего судить по художественным образам…

«Отакі ми українці» Когда человек рассуждает о том, какой народ украинцы (русские, руританцы и пр.), вы, как правило, больше узнаете от него не о них, а о нём – что за фрукт он сам.

Если бы антисемит знал, какую дурную болезнь своей души он выставляет напоказ, как гадко от него пахнет, он бы наверняка держал язык за зубами. И далее. Если бы российская толпа хорошенько знала, что подавляющее большинство украинцев доброжелательно настроены к русским, степень её враждебности к Украине не вызывала бы недоумения у стороннего наблюдателя: уж не воюют ли эти два народа? Но опять же: правомерно ли нелюбовь к украинцам считать национальной чертой русских, а тёплое чувство к русским – национальной чертой украинцев? Русская нелюбовь к украинцам – это продукт, главным образом, кремлёвской антиукраинской пропаганды, восходящей, между прочим, не к Майдану, а к провозглашению Украиной независимости. В свою очередь, и доброжелательство украинцев к русским убедительно объясняется отсутствием в Украине казённой и слабостью самодеятельной антироссийской пропаганды. Национальные характеры тут ни при чём или почти ни при чём.

Понятие национального характера, в известном смысле, очень древнее. Оно зародилось ещё тогда, когда не было самих наций. Люди одного племени как-то обратили внимание, что люди другого племени чем-то от них отличаются: более сноровисты или наоборот, неуклюжие, чуть-чуть иначе переживают охотничьи удачи и неудачи. Дальше – больше, и вот уже Григорий Савич Сковорода замечает: «Всякому городу нрав и права», и тогда же с ним соглашается русская пословица: что ни город, то норов. Веком позже начинают обстоятельно размышлять о влиянии географического положения – ландшафта и климата – на нравы и судьбы народов. География Украины в этом смысле эталонная – без лишних объяснений она делает понятными важнейшие особенности украинской истории, а значит, и украинского характера. Или наоборот, характера и истории. Сложное, загадочное взаимодействие того и другого увлекает поколения любителей поговорить про всё такое.

О национальном характере надёжнее всего судить не по чьим бы то ни было рассуждениям и даже не по исследованиям этнографов и социологов, а по художественным образам. Художественный образ, если он действительно художественный, содержит доказательство своей достоверности в самом себе. Запорожцев, пишущих турецкому султану, видите? Узнаёте в них своих друзей, приятелей, знакомых? Меня, например, мои русские друзья узнавали в писаре, над которым возвышается толстяк с трубкой. Пишет-то он всё, что ему диктуют более важные члены боевого товарищества, исправно пишет, но нет-нет, да, улучив паузу, и от себя тихонько вставит забористое словцо... Нашими современниками были два крупных художника: русский Василий Шукшин и украинец Григорий Тютюнник-младший. Они похожи гениальным чувством живой, то есть постоянно меняющейся, национальности. У первого что ни герой, то русский до мозга костей, у второго – украинец, которого узнаёшь и радуешься до восторженной дрожи. И спутать их невозможно.

Полноценные образы посредством своих прототипов создаёт современное телевидение. Иван Степанович Плющ, Леонид Макарович Кравчук... Кто-нибудь скажет, что это не украинцы? Владимир Вольфович Жириновский... Кто станет отрицать, что это особый, по-своему замечательный тип русского «сына юриста» – смесь местечкового прохиндея и демагога, рождённого Большой деревней по имени Москва? А Поющий Ректор? Не законченный ли это тип слащавой и безудержно деловитой украинской бездарности?

Ну, и мой друг Василь из Рудыков: «Отакі ми, Толю, зара українці: ні в кишені, ні в ширінці».

Анатолий Стреляный, «Комментарии»