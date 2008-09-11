Каким я увидел Киев после двух лет отсутствия

Впечатление

Ну, наконец-то, как хорошо дома, подумал я, сойдя с трапа самолета в Бориспольском аэропорту после почти двуходичного отсутствия в Украине. С удовольствие обнаружил обновленный кондиционированный терминал аэропорта, вокруг шныряли феи модельной внешности на высоченных каблуках. Тут к фее обратился озадаченный немец (я угадал его национальность по английскому) и фея бойко начала отвечать ему на украинском языке, лишь изредка тужась, вставить английские. «Н-да, это тебе не Берлин, - посочувствовал я иностранцу, - В международном аэропорту английский все-таки уместнее». Дым отечества продолжал кружить голову. Нас стали досматривать. Знаете, сломать чемодан могут в любом аэропорту Европы, но только в Киеве могут старательно перерыть вещи, исключительно для демонстрации власти, оставить все, вплоть до косметички, открытым, при этом не извиниться. «Чему ты удивляешься, - угадала мое настроение жена, - Помнишь у Машки сало тут сперли, которое она в качестве гостинца везла». Ладно, в стране каких-то неполных двадцать лет капитализма, научимся, усмирил я в себе бурю недовольства.

Про сплошную архитектурную эклектику новейшего времени и неразумные застройки говорили и писали много. Поэтому я воздержусь от собственных оценок, в Киеве все равно есть и будет свое очарование. Но мне кажется, что тут обозначились любопытные психологические особенности. Это то, что я называю московизацией сознания. Ведь это в Москве есть множество сайтов, предлагающий огромный выбор подделок сумок, часов, одежды дорогих брендов. Народ гоняется за признаками статусности. Народ хочет быть похожим на богатых. Там народ готов прогулять все в ресторане, а наутро сдавать бутылки. Мне казалось, что в Украине такие признаки не должны проявляться. Все-таки мы более буржуазная нация, благоразумная в планировании и тратах. Но каково же было мое удивление узнать, что у цыганок, бойко торгующих на Крещатике ролексами и фрэнками мюллерами, оказывается, есть свои покупатели. Наши друзья-киевляне стали рассказывать, как родители выбирали самую дорогу ванну, чтобы не хуже у Марьванны, совсем не понимая, что сын Марьванны в отличие от ее детей уже десять работает в Силиконовой долине. Народ снимает крошечные квартиры и покупает в кредит дорогие машины. Люди покупают коньяк хенеси, а наутро с трудом собирают детям ланч-бокс. Это грустное впечатление, когда средненький человек, живущий на среднюю зарплату, в одежде, еде, следовании мебельной и ремонтной моде, изо всех сил стараются имитировать принадлежность к «высокому» среднему классу (есть такое определение). Наверное, им кажется, что без этого они будут выкинуты на обочину общества.

Когда я наблюдаю киевский темп жизни, я подумал о такой «лондонизации» Киева. Темп жизни тут высокий, в восемь утра автотрассы и метро забиты людьми, они спешат на работу, они много работают и устают, вечером, сразу после работы они, совсем, как в Лондоне, спешат в ближайший паб и пытаются принять какие-то алкогольные напитки. Конкуренция, накапливающаяся усталость и высокий темп обостряют гедонизм. Народ спешить наслаждаться и, жалея, себя не может себе отказать.

Еще один признак капитализма. Увидел девочку лет пятнадцати-шестнадцати, работающую на базаре… Да, конечно, и в Европе дети миллионеров работают, но на каникулах, не в ущерб учебе. Там пятнадцать-шестнадцать лет это как раз возраст определения, получения знаний, пробы себе в том или ином деле.

Чего нового появилось за последние два года, это наличие социальной рекламы. Реклама в метро и биг-борды нас призывают жертвовать на операции больным детям и усыновлять детей сирот. Знаю, что эти рекламы размещаются за счет частных компаний и очень порадовался таким инициативам. Я всегда недоумевал, почему у нас в такой нравственной стране с нравственной нацией есть дома сирота, а в Швеции - нет, там всех деток разбирают приемные семьи. Думаю, что такие вот рекламы растолкают нашу способность творить добро, даже когда туговато с деньгами.

Тут же, в метро, я увидел работы украинского неоимпрессиониста. И сразу решил, чьи каталоги я повезу в Англию в качестве сувениров. Работы хорошие, и опять же, браво, что какие-то меценаты стали использовать для популяризации творчества метрополитен. Они-то, жертводатели, хорошо знают, чем ездит истинная интеллигенция.

Еще я с удовольствием обнаружил, положительные последствия перехода к новым формам ведения хозяйствования. Это искренняя учтивость. Этим, я полагаю, мы обязаны рыночным отношениям, ведь улыбка - это залог успешности ведения твоего бизнеса, будь-то продажа петрушки на базаре, дорогого костюма или же получение медицинской услуги. Мы научились быть вежливыми. И это получается у нас ничуть не дежурным или принудительным образом, наверное, рынок разбудил в нас лучшие национальные качества.

Олег Павлов