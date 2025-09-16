Также президент США призвал Европу не покупать российскую нефть.

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, цитирует Clash Report.

"Зеленский и Путин ненавидят друг друга. Поэтому, кажется, мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут находиться вдвоем, слишком сильная ненависть", - подчеркнул он.

Также американский лидер заявил, что европейские страны должны прекратить покупать нефть у России.

"Они (европейские страны - УНИАН) говорят об этом, но им надо перестать", - подчеркнул Трамп.

Война в Украине - другие заявления Трампа

Ранее Дональд Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины. Как пишет Politico, такое заявление демонстрирует изменение его позиции в отношении Москвы.

"На этой неделе погибло 8000 солдат из обеих стран. Чуть больше из России, но когда ты агрессор, ты теряешь больше", - подчеркнул президент США.

Также сообщалось, что Трамп поставил Европе ультиматум относительно санкций против России. По его словам, дальнейшие шаги США в вопросе санкций будут зависеть от того, усилят ли европейские страны собственные ограничительные меры.

"Послушайте, Европа - это мои друзья, но они покупают нефть у России. Поэтому нельзя ожидать, что мы будем единственными, кто действует на полную мощность. Я не хочу, чтобы они покупали нефть", - отметил Трамп.

