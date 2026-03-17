Зендая впервые прокомментировала слухи о тайной свадьбе с Холландом

Актёры уже несколько лет встречаются.

Американская актриса и певица Зендая отреагировала на слухи о тайной свадьбе со звездой фильма "Человек-паук" Томом Холландом.

Напомним, недавно об изменениях в личной жизни звездной пары сообщил стилист артистки Ло Роуч. Затем в сети стали вирусными фото якобы с церемонии влюбленных. А на днях сама актриса в шоу Jimmy Kimmel Live решила прокомментировать эти кадры и расставить все точки над "і".

"Многих людей они обманули. Когда я просто гуляла в реальной жизни, люди говорили: "О Боже, ваши свадебные фотографии великолепны", а я отвечала: "Дорогой, это искусственный интеллект. Они не настоящие!". Хотя многие близкие считали их настоящими и рассердились, что не получили приглашения", – подчеркнула Зендая. Однако прямо не ответила, была ли у них регистрация с Томом или нет.

Видео дня

Что известно об отношениях Тома Холланда и Зендаи

Актеры познакомились в 2016 году на съемочной площадке фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Впервые об их отношениях стало известно в 2021 году, а уже через год появились слухи, что пара тайно обручилась.

