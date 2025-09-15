Президент США Дональд Трамп в воскресенье впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины, что демонстрирует изменение его позиции в отношении Москвы, пишет Politico.
"На этой неделе погибло 8000 солдат из обеих стран. Немного больше из России, но когда ты агрессор, ты теряешь больше", - отметил Трамп журналистам.
Ранее он отказывался осуждать Кремль и отрицал резолюции ООН и заявления G7, которые называли Россию агрессором. В апреле Трамп также обвинял Украину, заявляя, что она "не имела права начинать войну против значительно более мощного противника".
Что предшествовало
Однако позиция Трампа изменилась в течение лета: администрация США начала оказывать большее давление на Путина, пытаясь продвигать прямые мирные переговоры между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я остановил семь войн, и думал, что эта будет для меня легкой, но эта оказалась тяжелой. Они (Зеленский и Путин - УНИАН) ненавидят друг друга", - сказал Трамп, комментируя ситуацию.
Несмотря на более жесткую риторику, российский президент не идет на переговоры, а США сталкиваются с призывами ввести более жесткие санкции против России. Трамп пообещал усилить ограничения, но только после того, как Европа прекратит покупку российской нефти и усилит собственные санкции.
"Европейские страны - мои друзья, но они все еще покупают нефть у России. Санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие", - подчеркнул президент США.
Венгрия и Словакия остаются крупнейшими покупателями российской энергии в ЕС и выступают против планов Еврокомиссии по ее постепенному прекращению. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что США стремятся "вытеснить весь российский газ", чтобы уменьшить способность Москвы финансировать войну.