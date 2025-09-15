Трамп подчеркнул, что не желает, чтобы Европа покупала российскую нефть.

Президент США Дональд Трамп обвинил Европу в недостаточно жестких санкциях против России. Об этом он сказал во время общения с журналистами, подчеркнув, что дальнейшие шаги США в вопросе санкций будут зависеть от того, усилят ли европейские страны собственные ограничительные меры.

Трамп заявил, что НАТО и Европа "не выполняют свою работу", поскольку продолжают покупать российские энергоносители.

"Послушайте, Европа - это мои друзья, но они покупают нефть у России. Поэтому нельзя ожидать, что мы будем единственными, кто действует на полную мощность. Я не хочу, чтобы они покупали нефть", - сказал американский лидер.

Он выразил претензию, что европейские санкции против РФ являются недостаточно жесткими.

"Я готов ввести санкции, но они должны усилить собственные в соответствии с тем, что делаю я", - подчеркнул Трамп.

Отвечая на прямой вопрос, готов ли он к следующим шагам в усилении давления на Россию, Трамп ответил, что готов двигаться вперед, но только при условии соответствующих действий со стороны Европы.

"Но сейчас они только говорят, но не действуют. Смотрите - они покупают нефть у России, мы не покупаем нефть у России, они покупают много нефти у России. Это не сделка", - отметил он.

Трамп и антироссийские санкции

Ранее журналисты уже предположили, что Дональд Трамп не будет вводить новые санкции против России. Он выдвинул дополнительные условия для ЕС, касающиеся закупки российской нефти, которые почти наверняка не будут выполнены.

В то же время в Конгрессе США планируют реанимировать законопроект сенатора Линдси Грэма об "адских санкциях" против России. Идея заключается в том, чтобы выставить на голосование одним пакетом закон о бюджете, который нужен республиканцам, и закон о санкциях против РФ.

