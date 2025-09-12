Марта Гичко

Представитель Путина отметил, что для результатов надо немного больше времени и работы переговорных групп.

Не стоит ждать "молниеносных результатов" от переговорного процесса по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине", - заявил Песков в комментарии пропагандистскому "РИА-Новости".

Также пресс-секретарь Путина напомнил, что и президент США Дональд Трамп сначала верил в мгновенный результат переговоров, но впоследствии понял, что нужно больше времени. Он отметил, что Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования.

"В настоящее время можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп", - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, перспективы завершения войны в Украине все еще туманны. Российский диктатор Владимир Путин сказал, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским при условии, если тот приедет в Москву. Зеленский отверг эту идею.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что ожидать мира в Украине в ближайшее время не стоит. Только новые санкции способны повлиять на Россию, добавил дипломат.

В то же время в ГУР отметили, что Россия занимается имитацией переговоров о прекращении войны, чтобы дезинформировать украинское общество и международных партнеров Украины.

