Смотреть можно, срывать нельзя: в лесах Львовской области расцвели первоцветы (фоторепортаж)

Одновременно украинцам напомнили, что уничтожение или повреждение первоцветов является нарушением природоохранного законодательства и карается штрафами.

В лесах Львовской области с приходом весны и значительным потеплением распустились первые весенние первоцветы.

Сейчас там можно увидеть подснежники, белоцвет, медунку, мать-и-мачеху, анемону и другие первые цветы.

Наказание за сбор и продажу первоцветов в Украине

Ранее Департамент экологии и природных ресурсов Львовской области напомнил, что в соответствии с законами Украины "О Красной книге Украины" и "О растительном мире", уничтожение или повреждение первоцветов является нарушением природоохранного законодательства и наказывается штрафами:

от 510 до 1700 гривень за незаконное приобретение, сбыт или распространение объектов растительного мира;

от 1700 до 3655 гривень с конфискацией растений, если такие действия совершены в отношении видов, занесенных в Красную книгу Украины, или на территориях природно-заповедного фонда;

от 37 до 62 гривень компенсации за ущерб окружающей среде за каждое незаконно сорванное растение, в зависимости от вида: за черемшу – 62 гривны, за шафраны (крокусы) и подснежники – от 49 до 62 гривень, за сон-траву – от 37 до 62 гривень.

В департаменте экологии также напомнили, что запрет на продажу распространяется и на краснокнижные растения, выращенные в домашних условиях.

Экологи отмечают, что первоцветы не только символизируют приход весны, но и имеют важное значение для природной экосистемы. Именно они являются одним из первых источников нектара и пыльцы для пчел, шмелей и других опылителей, которые пробуждаются после зимы. От их жизнедеятельности зависит восстановление многих растений и общее равновесие в природной среде.

В то же время из-за массового сбора в букеты и незаконной торговли естественные популяции этих растений ежегодно сокращаются. Многие первоцветы растут и восстанавливаются очень медленно, а срывание цветов вместе с луковицами приводит к постепенному исчезновению видов в природе.

Какие весенние цветы первыми распускаются в Украине

Как сообщал УНИАН, еще в начале марта 2026 года в дендропарке "Березинка" в Закарпатской области начали цвести первые крокусы, также известные как шафран Гейфеля. Впоследствии крокусы распустились и в знаменитой Колочаве.

Кроме того, в Мукачево уже начала цвести знаменитая "сумасшедшая" сакура. Такое название она получила за то, что цветет за несколько недель до того, как сакуры распускаются в городе массово.

