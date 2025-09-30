Закрытие неба продемонстрировало бы, что Европа решительно настроена дать отпор воздушным вторжениям РФ, пишет издание.

Группа высокопоставленных западных политиков и военных предлагает установить над западом Украины систему противовоздушной обороны для сбивания российских ракет и беспилотников с возможностью распространить эту фактическую бесполетную зону на сам Киев. Об этом пишет The Telegraph.

В защиту этой идеи издание приводит аргумент о том, Военно-воздушные силы Британии перехватывали иранские беспилотники и ракеты, которые летели на Израиль. Также отмечается, что Россия запускает по Украине беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия из глубины своего воздушного пространства, поэтому создание бесполетной зоны не грозит гибелью российских военнослужащих.

В то же время, пишет The Telegraph, это продемонстрировало бы, что Европа решительно настроена дать отпор воздушным вторжениям РФ, а также это поддержало бы военные усилия Украины.

Самое же главное, говорится в материале, это стало бы сигналом для российского диктатора Владимира Путина, что если Россия создает проблемы для Запада, то Европа может сделать то же самое для России.

Эту идею, по данным издания, европейские лидеры обсудят на этой неделе в Копенгагене, где они соберутся для того, чтобы рассмотреть передовые оборонные проекты, среди которых и "стена дронов".

Создание бесполетной зоны над западом Украины: что известно

Разговоры о создании бесполетной зоны над Украиной активизировались после провокации с российскими дронами в Польше 10 сентября. Как сообщал ранее УНИАН, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Западу следует подумать над тем, чтобы сбивать российские ракеты над Украиной. Он подчеркнул, что технически Польша способна сбивать российские цели над Украиной, но она не может принять это решение самостоятельно, а только вместе со своими союзниками.

Также мы писали, что группа западных военных экспертов и представителей гражданского общества на страницах французской газеты Le Monde заявила, что странам НАТО следует пересмотреть свой подход к сдерживанию РФ и взять на себя защиту воздушного пространства над западными регионами Украины. Авторы инициативы подсчитали, что для закрытия неба над западной частью Украины будет достаточно 120 истребителей стран НАТО.

