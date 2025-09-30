У Украины сокращаются запасы современных ракет противовоздушной обороны ближнего и среднего радиуса действия, которые, к тому де, значительно дороже российских Shahed.

Украина наращивает производство дронов-перехватчиков, чтобы сбивать российские ударные дроны дешевле и эффективнее, чем с помощью обычных систем противовоздушной обороны. Как пишет Financial Times, разработки беспилотников для противовоздушной обороны ведутся всего год, но уже несколько украинских и европейских компаний провели боевые испытания новых перехватчиков, способных сбивать ударные беспилотники Shahed и Gerbera, и переходят к массовому производству.

"Мы расширяем производство стремительными темпами", — сказал Алекс Рослин из Wild Hornets, производителя дронов Sting. Компания впервые успешно перехватила ударный дрон менее пяти месяцев назад и утверждает, что с тех пор сбила 600 дронов.

Интерес Европы к этой технологии также резко возрос после появления российских дронов в небе европейских стран, и теперь украинские дроны-перехватчики рассматриваются как часть будущей "стены дронов" вдоль восточного фланга НАТО.

"Существует целая категория угроз, от которых Европа в настоящее время с трудом защищается, в частности, дроны Shahed/Gerbera и планирующие бомбы", — отмечает глава отдела развития бизнеса мюнхенской компании Tytan Technologies Макс Эндерс, чьи дроны-перехватчики проходят испытания в украинской армии.

Экономичное решение

Как отмечает FT, у Украины сокращаются запасы современных ракет противовоздушной обороны ближнего и среднего радиуса действия, которые значительно дороже российских Shahed. Так, стоимость российских дронов, по разным оценкам, составляет 35 000 долларов за штуку, а ракета-перехватчик AIM-9X для системы противовоздушной обороны NASAMS стоит более 1 млн долларов.

В то же время, одноразовый беспилотник-перехватчик Sting стоит 2100 долларов, сказал Рослин.

"Это очень экономичное решение. Это пример асимметричного подхода Украины, противостоящего массовому самоубийственному подходу России", — добавил он.

Повышение уровня автоматизации

Компания Tytan Technologies заявляет, что ее беспилотник разработан таким образом, чтобы быть полностью автономным от обнаружения цели и запуска до окончательного удара. Это позволит одному оператору использовать несколько перехватчиков-беспилотников одновременно.

При этом производители беспилотников заявляют, что Европе необходимо извлечь правильные уроки из инновационного подхода Украины, чтобы усилить свою собственную противовоздушную оборону.

"Настоящий гений заключается в том, что они дали возможность расцвести тысяче цветов, а затем позволили им работать вместе", — говорит Эндерс. "С точки зрения программного обеспечения, одним из столпов, на которых держится все это, является максимальная совместимость — с одним стандартным протоколом, который позволяет датчикам общаться друг с другом и с перехватчиками".

Дроны-перехвтчики в Украине

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина вскоре достигнет мощности применения не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки для защиты от российских атак.

Он заверил, что производство дронов не является проблемой. По его словам, сложность заключается в наличии наземных комплексов управления, радаров и других элементов, которые используют искусственный интеллект для наведения.

