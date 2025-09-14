Польский министр заявил, что технически это возможно, но Польша не может принять такое решение самостоятельно.

Западу стоит подумать о том, чтобы сбивать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Tagesschau.

Отмечается, что глава дипломатического ведомства сказал об этом на фоне обсуждения вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.

"Если вы спросите меня лично: нам следует подумать об этом. Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы способны это сделать, но это решение, которое Польша не может принять самостоятельно, а только вместе со своими союзниками", - цитирует Сикорского издание.

Также он предложил создать скоординированный подход против российского теневого флота в Балтийском море.

"Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море и таким образом контролировать вход этих кораблей в Балтийское море", - сказал он.

Он добавил, что если бы хотя бы один из этих российских кораблей затонул в Балтийском море, это была бы "экологическая катастрофа невиданных масштабов".

Атака российских дронов на Польшу

Как сообщал ранее УНИАН, на фоне обсуждения вторжения дронов РФ в Польшу президент Кароль Навроцкий подписал согласие на ввод в страну войск НАТО в качестве подкрепления в рамках операции "Восточный страж".

Накануне Польша второй раз за последнюю неделю поднимала истребители из-за российских дронов. Отмечалось, что эти действия носили превентивный характер: о залете дронов на польскую территорию не сообщалось. Впрочем, из-за дроновую угрозу аэропорт Люблина и контролируемая зона вокруг аэропорта были закрыты для гражданской авиации.

