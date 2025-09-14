Инцидент с российскими дронами в Польше должен стать поворотным моментом для НАТО, говорят авторы инициативы.

После российской провокации с дронами в воздушном пространстве Польши странам НАТО следует пересмотреть свой подход к сдерживанию РФ и взять на себя защиту воздушного пространства над западными регионами Украины. Об этом в статье-обращении на страницах французской газеты Le Monde пишет группа западных военных экспертов и представителей гражданского общества.

Они отмечают, что инцидент в ночь на 10 сентября не был случайностью, поскольку Россия очевидно к нему готовилась заранее, еще летом тестируя использование на своих дронах польских и литовских SIM-карт.

"Москва программирует свои беспилотники для подключения к европейским телекоммуникационным сетям, превращая каждый беспилотник в информационный датчик: чтобы выявлять оборонительные объекты и используемые радиолокационные станции, анализировать протоколы и время реакции европейских сил противовоздушной обороны", - объясняют авторы статьи.

Видео дня

Они считают, что в этой новой реальности Европа больше не может полагаться на стратегию пассивной обороны, которая заключается в сбивании БПЛА над собственной территорией. Подписанты предлагают "сосредоточить свою защиту выше по течению": начать перехватывать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины, защищая и себя, и гражданское население Украины.

"Инициатива "Небесный щит", задуманная неправительственной организацией "Цена свободы" и поддержанная несколькими сотнями европейских и американских политических деятелей и чиновников, соответствует этому двойному требованию", - говорится в публикации.

Авторы инициативы уже подсчитали, что для закрытия неба над западной частью Украины будет достаточно 120 истребителей стран НАТО. При этом риск для них будет минимальным, ведь российские системы ПВО и истребители не достают до западной части Украины.

"Защита западной территории Украины позволит украинским вооруженным силам сосредоточиться на восточном фронте, поможет обеспечить безопасность экономики страны и ее ядерной безопасности, повысит моральный дух населения и будет способствовать росту производства оборонной продукции в Украине", - пишут авторы обращения, подчеркивая, что и Россия при таком сценарии будет более склонна к переговорам о прекращении огня.

Российские дроны над странами НАТО

Как писал УНИАН, в ночь на 10 сентября около 20 российских дронов залетели глубоко на польскую территорию, где упали самостоятельно, или были сбиты истребителями. В Европе до сих пор пытаются понять, что это было и как следует реагировать. Глава МИД Польши Радослав Сикорский убежден, что пришло время для НАТО закрыть воздушное пространство над западной частью Украины.

А пока европейцы думали, что им делать, Россия устроила новую провокацию - на этот раз в Румынии. Накануне по крайней мере один российский беспилотник углубился в румынское воздушное пространство, проведя там почти час.

Вас также могут заинтересовать новости: