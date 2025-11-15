'Довольно скоро': Трамп заинтриговал анонсом ядерных испытаний в США

Президент США намекнул на скорый возврат к ядерным тестам, объяснив это ростом угроз со стороны других государств.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты планируют в ближайшей перспективе провести новые ядерные испытания.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту Air Force One, отметив, что такой шаг продиктован действиями других государств.

"У нас будут ядерные испытания, потому что другие страны проводят. Есть страны, которые проводят. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Я тот, кто модернизировал его и создал его часть. Я ненавидел это делать, но не было выбора", - сказал Трамп, подчеркнув, что США "не могут отставать".

Президент также заявил, что США сохраняют глобальное лидерство по объемам ядерного арсенала. На втором месте, по его словам, находится Россия, а Китай "сравняется с США через 4-5 лет".

Несмотря на заявления о подготовке к испытаниям, Трамп подчеркнул, что стремится к переговорам с мировыми лидерами для снижения ядерной угрозы:

"Я бы хотел провести денуклеаризацию. Было бы замечательно организовать встречу тройки (США, Россия и КНР - УНИАН) лидеров, чтобы сократить ядерные арсеналы".

На вопрос, когда именно могут состояться испытания, Трамп ответил коротко: "Довольно скоро".

При этом американский лидер не уточнил, идет ли речь о полноценном испытании со взрывом ядерной боеголовки или же о других типах тестов.

Ядерные испытания США - что известно

Напомним, ранее Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия на равных условиях с другими странами.

Зато эксперты предупредили, что это решение может развязать руки Китаю и РФ. Если США вернутся к испытаниям, это может поставить под угрозу договор, который в течение десятилетий сдерживал большинство государств от таких шагов.

