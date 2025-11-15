'Врачи не видели лучших результатов': Трамп заявил, что ему сделали МРТ

При этом американский лидер не смог ответить на уточняющие вопросы, какие органы исследовали врачи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время медицинского осмотра врачи похвалили его результаты. Правда, американский лидер избежал деталей и не смог ответить на уточняющие вопросы по этому поводу.

В частности, во время общения с прессой на борту Air Force One, Трамп объявил, что врачи сделали ему МРТ, выводы которого были положительными, передает Clash Report.

"Мне сделали МРТ. Врач сказал, что это лучшие результаты, которые он когда-либо видел", - сказал Трамп.

Журналист задал уточняющие вопросы: "Это ваш мозг? Или сердце?"

Трамп ответил: "Понятия не имею, что они там проверяли, но что бы они ни исследовали - сделали это прекрасно".

Состояние здоровья Дональда Трампа - последние новости

Дональд Трамп, по последним данным, в целом имеет хорошее здоровье, но не без нюансов. В апреле 2025 года он прошел комплексный медосмотр в военном медцентре Уолтера Рида - врачи констатировали "отличное физическое и когнитивное состояние", нормальные показатели сердца, легких и других систем организма.

После обследования обнаружили хроническую венозную недостаточность - это состояние, когда вены ног работают не слишком эффективно, что может объяснять отеки.

