Украина и Польша совместно создадут армаду дронов, – Туск

Варшава планирует использовать украинские технологии для создания собственной армии БПЛА нового поколения.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о сотрудничестве Польши с Украиной в создании современной армады беспилотников для своей страны, сообщает Interia Wydarzenia.

Туск выступил на конференции, посвященной безопасности и будущему восстановлению Украины. По имеющимся данным, это событие является частью подготовки к крупному международному форуму, который пройдет в июне в Гданьске.

Польский премьер подчеркнул уникальность украинского опыта.

"Я горжусь тем, что сегодня могу вместе с вами открыть эту новую главу в развитии польской безопасности, и я горжусь тем, что нашим партнером в этом проекте является страна, которая имеет наибольший опыт в том, что сегодня решает судьбу в воздухе", – заявил он.

Также отмечается, что польская сторона рассчитывает на конкретные технические решения от украинских специалистов. Как подчеркнул глава правительства, это будет взаимовыгодный проект.

"С большим удовольствием могу сегодня объявить, что польский план создания армады дронов будет планом, который также будут поддерживать технические идеи и компетенции в области дронов наших украинских друзей", – добавил он.

Согласно официальному заявлению, Польша и Украина смогли построить модель партнерства, где помощь не является односторонней. По мнению Туска, Украина уже стала важным партнером для государств, которые заботятся о защите своего неба.

"Я хочу здесь, в Жешуве, очень четко подчеркнуть, что польско-украинские отношения и отношения между Европой и Украиной – это не односторонняя помощь стране, которая воюет. Нам удалось – и Польша добилась успеха, потому что мы были ведущей страной в этом процессе – построить такую модель партнерства… в которой также Украина может что-то дать", – резюмировал премьер.

Военные планы Польши

Ранее УНИАН писал, что страна готовит масштабные, но засекреченные учения под названием "Kraj", во время которых фактически будут отрабатывать сценарий начала войны.

В них примет участие высшее руководство государства – президент, правительство, военные и спецслужбы, которые будут моделировать первые часы кризиса и принятие ключевых решений, в частности возможное введение военного положения.

Основная цель – проверить, как работает вся система обороны страны: взаимодействие власти и армии, механизмы реагирования, коммуникация и слабые места.

