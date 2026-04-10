'Даже при нашей поддержке не смогли': в РФ прогнозируют поражение Орбана на выборах, - СМИ

Посольство РФ заявляло, что Россия не вмешивается в предвыборную кампанию в Венгрии.

Российские власти считают, что партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" проиграет на выборах, которые состоятся 12 апреля. Об этом сообщает "Медуза", ссылаясь на свои источники.

"Сначала были надежды на то, что Орбан и его технологи смогут переломить ситуацию и выиграть [выборы] по партийным спискам. Затем желательным сценарием стала победа с учетом одномандатных округов. Сейчас [в Кремле] предполагают, что и этого не будет", - отметил один из собеседников "Медузы".

Известно, что ранее издания Financial Times и The Washington Post писали, что РФ активно пытается помочь партии Орбана победить на выборах. Западные СМИ сообщали, что администрация президента РФ одобрила план по улучшению рейтингов "Фидес", разработанный политтехнологами из Агентства социального проектирования (АСП) Ильи Гамбашидзе.

Такой план предусматривал продвижение в соцсетях образа Орбана как "сильного лидера с друзьями по всему миру", а также "информационные атаки" на его главных соперников - партию "Тиса" во главе с Петером Мадяром. Мадяра предлагали представлять как "игрушку ЕС".

В то же время посольство РФ уверяло, что Россия не вмешивается в предвыборную кампанию в Венгрии, а Кремль назвал публикацию FT "фейком".

В свою очередь один из собеседников "Медузы" сказал, что "какого-то управления кампанией Орбана со стороны Администрации президента, конечно, нет, но есть "содействие" кампании в соцсетях".

Также собеседник "Медузы" и технолог, работающий с Кремлем, заявил, что возможное поражение партии Орбана представят в подконтрольных власти российских СМИ как "цветную революцию", осуществленную Евросоюзом.

Тогда как для российского диктатора Владимира Путина виновными в поражении выставят самого Орбана и его команду.

"Даже при нашей поддержке они ничего не смогли", - добавил источник издания.

Ранее опрос показал, что оппозиция опережает партию Орбана в различных категориях избирателей. В частности, партия "Тиса" Петера Мадяра опережает политическую силу "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.

Данные показали, что 86% избирателей уже определились, за кого они будут голосовать. Учитывая, что в конце марта этот показатель составлял 79 процентов, это значительный рост.

В то же время сам венгерский премьер пригрозил избирателям "опасностью", если они отстранят его от власти. По его словам, "иностранные разведывательные службы" вмешиваются в выборы, чтобы посеять "хаос".

"Сейчас мы сталкиваемся с опасностью потерять все, что мы вместе построили", - сказал Орбан.

