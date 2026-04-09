Фицо может отказаться от антиевропейской политики в случае поражения Орбана, - Bloomberg

Источники издания сообщили, что возможности словацкого лидера по препятствованию работе ЕС весьма ограничены.

Лидер Словакии Роберт Фицо пообещал продолжать антиевропейскую кампанию, если его близкий соратник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграет на выборах. Однако, как пишет Bloomberg, его страна в значительной степени зависит от помощи ЕС, а его правящая оппозиция менее сильна, чем у Орбана.

По словам источников издания, Фицо будет сложно взять на себя эту роль.

"Следующий шаг Фицо будет иметь значение для того, как быстро ЕС сможет выделить более 90 млрд евро (104 млрд долларов) в виде кредитов для Украины. Эта финансовая помощь является ключевой для того, чтобы Киев мог продолжать борьбу после более чем четырех лет российской оккупации. Словацкий лидер поддержал вето Орбана на приостановку выплат, что вызвало возмущение большинства государств-членов", - напомнили в материале.

Собеседники говорят, что, несмотря на угрозы прошлого месяца о том, что словацкий премьер может "перенять эстафету от Венгрии", он, скорее всего, отступит, если Орбан уйдет.

"Способность словацкого лидера мешать работе ЕС очень ограничена, поскольку он не может себе позволить потерять доступ к средствам, которые финансируют значительную часть инвестиций в его небольшую, ориентированную на экспорт экономику", - объяснили источники.

В частности, Братислава должна получить почти 19 млрд евро помощи до 2027 года, что равно 14% валового внутреннего продукта прошлого года.

По словам представителя ЕС, когда экономическая поддержка Словакии окажется под угрозой, прагматизм Фицо быстро возьмет верх.

"Хотя до этого еще далеко, Фицо, без сомнения, нацелен на всеобщие выборы, которые ожидаются осенью следующего года. Опросы общественного мнения показывают, что если бы голосование состоялось сегодня, правящая коалиция не смогла бы обеспечить необходимое большинство в парламенте - даже при условии присоединения еще одной ультраправой партии", - добавляют в Bloomberg.

В то же время некоторые дипломаты рассказали Bloomberg, что победа проевропейского кандидата Петера Мадяра в Венгрии может заставить Россию перенести свое внимание на Словакию перед выборами следующего года.

Оппозиция страны, а именно Иван Корчок из партии "Прогрессивная Словакия", предупредила, что РФ может использовать свое растущее влияние, чтобы склонить результаты будущего голосования в свою пользу.

"Однако Фицо уже ранее демонстрировал свою способность выживать. Если он окажется в изоляции, то попытается найти баланс в предвыборной кампании между усилением своей критики ЕС и подчеркиванием важности членства Словакии в этом блоке", - цитирует издание слова его бывшего давнего соратника Бориса Залу.

Ранее Орбан заявил Путину, что готов стать "мышкой для российского льва". В частности, во время разговора в октябре с российским диктатором венгерский премьер вспомнил популярную байку о мышке, которая освободила попавшего в сеть льва после того, как тот пощадил жизнь грызуна.

"Наша дружба поднялась на такой высокий уровень, что я могу помочь любым способом. В любом вопросе, где я могу быть полезен, я к вашим услугам", - сказал Орбан.

Также политик призвал отменить санкции ЕС против российской нефти и газа. Он считает, что это нужно сделать ввиду энергетического кризиса в мире.

"Европа приближается к одному из самых серьезных экономических кризисов в своей истории. Мир стоит перед серьезным энергетическим кризисом. Европа находится в большой опасности. Единственный выход - отменить санкции, введенные против российской энергетики. Немедленно. Мы должны думать не о Путине, а о нашей стране и наших народах", - заявил Орбан.

