Выборы в Венгрии: оппозиция опережает партию Орбана в группах избирателей, - опрос

Последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опережает политическую силу "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в различных категориях. Об этом свидетельствуют данные опроса Института Publicus, опубликованные газетой Nepszava.

"Среди избирателей, которые точно будут голосовать, оппозиционная партия лидирует со счетом 52-39. В зависимости от категории разница составляет 9, 11 и 13 процентных пунктов в пользу "Тисы". По сравнению с данными, собранными Publicus в конце марта - примерно за полторы недели - партия "Тиса" увеличила свою поддержку на 2 процентных пункта среди общего населения, на 4 среди определенных избирателей и на 3 среди избирателей определенных партий, тогда как "Фидес" ослабла на 1 процентный пункт во всех трех категориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разница в 5 процентных пунктов между двумя избирательными лагерями составляла 3 процентных пункта полторы недели назад.

Данные показали, что 86 процентов избирателей уже определились, за кого они будут голосовать. Учитывая, что в конце марта этот показатель составлял 79 процентов, это значительный рост.

Опрос был проведен с 7 по 9 апреля, в нем приняли участие 1004 человека, а результаты являются репрезентативными для взрослого населения Венгрии по возрасту, полу, образованию, типу населенного пункта и региону.

Заявления Орбана о выборах

Как сообщал УНИАН, Орбан обратился к нации за два дня до решающих выборов и пригрозил венграм "опасностью", если они отстранят его от власти:

"Сейчас мы сталкиваемся с опасностью потерять все, что мы вместе построили".

Он заявил, что "иностранные разведывательные службы" вмешиваются в выборы, чтобы посеять "хаос". При этом Орбан не привел реальных доказательств своих утверждений.

