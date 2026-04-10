Орбан пригрозил венграм 'опасностью', если они отстранят его от власти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к нации за два дня до решающих выборов и заявил, что он является самым надежным кандидатом, и что его отстранение после 16 лет пребывания в должности поставит нацию под угрозу. Об этом сообщает Bloomberg.

"Сейчас мы сталкиваемся с опасностью потерять все, что мы вместе построили", – заявил Орбан в пятницу утром на своей странице в социальных сетях.

Он заявил, что "иностранные разведывательные службы" вмешиваются в выборы, чтобы посеять "хаос". При этом Орбан не привел реальных доказательств своих утверждений.

Как сообщал УНИАН, накануне выборов в Венгрии все более заметную роль начинает играть молодое поколение, выросшее уже при правлении премьер-министра Виктора Орбана. Именно эта группа избирателей становится одним из главных источников поддержки оппозиции, а часть молодых венгров прямо заявляет, что в случае переизбрания Орбана рассматривают вариант эмиграции.

Действующий глава правительства, находящийся у власти уже 16 лет, сейчас сталкивается с самым серьезным вызовом за все годы правления. Социологические исследования указывают на рост популярности его соперника – Петера Мадьяра и его партии "Тиса", которая в последнее время активно набирает поддержку среди венгерской молодежи.

По оценкам социологов, именно молодежь сегодня наиболее критично настроена по отношению к правящей партии "Фидес". В экспертной среде отмечают, что ее повестка дня хуже отражает интересы молодого поколения. Особую роль играют студенты, как одна из самых активных и политически чувствительных групп. При условии высокой явки они способны значительно повлиять на результаты голосования и даже помочь небольшим партиям преодолеть проходной барьер в парламент.

