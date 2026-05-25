Украина нашла ключ к победе в войне, когда дроны взяли верх над пехотой, - The Telegraph

Такой результат принесли создание Сил беспилотных систем и поддержка инициатив производителей дронов.

Хотя наземные бои с российскими оккупантами продолжаются, но основная тяжесть противостояния перенеслась в воздух. Как пишет The Telegraph, это произошло после того, как Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем - подразделение вооруженных сил, специализирующееся на беспилотниках.

Автор напомним, что в первые годы войны Украина полагалась на транспортные средства, оружие и оборудование, поставленное западными партнерами. Их использование было сопряжено с определенными ограничениями.

"Теперь мы видим, что эта политика была ошибочной. С тех пор как администрация Трампа начала сокращать помощь Украине, "львы" Зеленского, по-прежнему имеющие доступ к западной военной разведке, вынуждены были полагаться на свою изобретательность и хитрость", - говорится в статье.

Считается, что численное превосходство РФ, где до полномасштабного вторжения проживал 141 миллион человек, "неизбежно привело бы к разгрому Киева" - во многом из-за высоких потерь, который украинская армия не может себе позволить. поэтому требовалась иная стратегия.

В украинской армии были созданы Силы беспилотных систем, которое проводит боевые действиями с помощью дистанционно пилотируемых аппаратов воздушного, наземного, надводного и подводного базирования. Автор акцентировал внимание на том, что это первый в мире военный род войск, специализирующийся на беспилотных системах.

Сегодня сектор производства дронов в Украине ежедневно разрабатывает новые боевые применения и концепции, которые армия тестирует, одновременно обучая операторов ведению боевых действий. Отмечается, что в бою было задействовано более 170 различных беспилотных систем, в том числе дроны на оптоволокне и дальнобойные ударные дроны.

"По иронии судьбы, многие инновации в области беспилотных аппаратов, такие как использование оптоволокна, пришли от русских, но были скопированы и использованы с большей эффективностью командованием ВСУ Украины. Украина научилась использовать ловкость и талант своих операторов беспилотников, индивидуальный подход и предложения которых поощряются и принимаются с одобрением высшим командованием. Россия, напротив, скатилась к сталинской автократии, с подозрением относящейся к любой личной инициативе", - считает автор.

Тем временем, напомнил он, российский диктатор Владимир Путин по-прежнему требует от армии проведения крупных атак – с задействованием огромного количества войск и техники. Подобные атаки не использовались после Второй мировой войны.

"Он создал систему безопасности, которая с подозрением относится к любым индивидуальным инициативам и призвана подавлять инициативу на низовом уровне. На поле боя армия Путина принесла с собой кувалду. Однако войска Украины ловко владеют скальпелем. И боевые показатели победы в Украине в настоящее время, похоже, в меньшей степени связаны с численностью населения и количеством танков или самолетов, а в большей степени зависят от индивидуальной инициативы и умных машин", - сделал вывод автор.

Напомним, что по мнению экспертов массовое применение беспилотников помогает Украине очищать поле боя от российской пехоты и парализовать линии связи, от которых она зависит. При этом беспилотники уничтожили то, что когда-то было фиксированной линией фронта, заменив ее гораздо более широкой "зоной поражения", современной ничейной землей, где передвижение на транспортных средствах или пешком сопряжено с большим риском.

При этом даже на Западе уже начали понимать, что Украина может победить Россию в войне на истощение. По мнению ветерана войны Евгения Дикого, сами россияне также понимают, что произошел перелом в войне и время начало работать на пользу Украины.

