Госсекретарь подтвердил, что Путин готов на встречу с Зеленским.

В разговоре с Дональдом Трампом российский диктатор в самом деле подтвердил готовность встретиться с президентом Украины для обсуждения условий мирного договора. Об этом в комментарии Fox News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, США уже работают над тем, чтобы попытаться организовать встречу Зеленского и Путина "где-то". А уже после нее, "если все пройдет хорошо", следующая встреча может состояться уже на троих - Зеленский, Путин и Трамп. По словам Рубио, Белый дом надется заключить соглашение уже на этой тройной встрече.

"Мы еще не там, но именно к этому мы стремимся, и это один из обсуждаемых сегодня вопросов – как достичь этой точки", - подчеркнул глава Госдепа.

Рубио отметил, что он лично присутствовал в кабинете Трампа во время его разговора с Путиным и слышал, как глава Кремля согласился на двустороннюю встречу с Зеленским.

"Сам факт того, что Путин говорит "Конечно, я встречусь с Зеленским" — это уже серьезно. Я не говорю, что они уйдут оттуда лучшими друзьями. Я не говорю, что они уйдут оттуда с мирным соглашением. Но, думаю, тот факт, что они сейчас общаются друг с другом, важен", - заявил госсекретарь.

Переговоры о мире в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, во время переговоров в Белом доме с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами Трамп позвонил Путину. Тот вроде бы дал согласие на встречу с президентом Украины. По словам Зеленского, вопрос территорий он готов обсуждать только с Путиным.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц высказал предположение, что встреча лидеров Украины и России может состояться уже до конца августа. Место встречи пока не определено. В то же время Мерц не уверен, что Путину хватит смелости приехать на встречу с Путиным.

