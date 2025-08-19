Мерц не уверен, "хватит ли Путину смелости" посетить встречу.

Встреча украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным может состояться уже до конца августа. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Reuters.

Мерц заявил журналистам, что "американский президент поговорил с российским президентом по телефону и договорился о встрече российского и украинского президентов в течение следующих двух недель".

При этом место встречи пока не определено, добавил он.

Мерц сказал, что такой саммит необходимо хорошо подготовить, но не уверен, "хватит ли Путину смелости" посетить его.

"Мы не знаем, хватит ли у российского президента смелости посетить такой саммит. Поэтому нужно его убедить", — заявил канцлер Германии.

Трамп согласился направить после этого ещё одно приглашение на трёхстороннюю встречу, чтобы переговоры могли "действительно начаться", добавил Мерц.

Он также подчеркнул, что Украину не следует принуждать к передаче Донбасса России на переговорах, сравнив это с отказом США от одного из штатов.

"Требование России к Киеву отказаться от свободных районов Донбасса, по сути, соответствует предложению Соединённым Штатам отказаться от Флориды", - заявил Мерц.

Встреча Путина и Зеленского

Ранее Трамп заявил, что позвонил Путину и договорился о трехсторонней встрече.

"Я позвонил Путину и начал подготовку к встрече между Путиным и Зеленским в месте, которое еще предстоит определить. После этой встречи состоится трехсторонняя встреча с участием двух президентов и меня", - написал президент США.

Владимир Зеленский на брифинге подтвердил, что готов к встрече с Путиным и с ним он собирается обсуждать вопрос территорий.

