Президент США сообщил, что началась подготовка к встрече Зеленского и Путина.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. О деталях он рассказал в соцсети Х.

Сначала Трамп сообщил, что имел "очень хорошую встречу" с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Италии Джорджиной Мелони, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп поделился, что на встрече они обсуждали гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлять европейские страны, а США будут отвечать за координацию.

Видео дня

"Все счастливы от возможности заключения мирного соглашения между Украиной и Россией", - отметил глава Белого дома.

Он подтвердил, что сразу после разговора с европейскими политиками позвонил кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

"Я позвонил Путину и начал подготовку к встрече между Путиным и Зеленским в месте, которое еще предстоит определить. После этой встречи состоится трехсторонняя встреча с участием двух президентов и меня", - написал президент США.

По мнению Трампа, это будет очень хороший первый шаг к прекращению полномасштабной войны, которая длится уже почти четыре года.

Президент США добавил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь США Марко Рубио, а также его спецпосланник Стив Уиткофф координируют действия с Украиной и Россией.

Заявления европейских лидеров

Ранее УНИАН сообщал, что премьер Италии Джорджа Мелони рассказала перед встречей в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским и другими евпропейскими лидерами, что в первую очередь разговор будет идти о гарантиях безопасности для Украины. Мелони отметила, что основным условием будет то, что нападение России не должно повториться.

Также мы писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для начала "серьезных переговоров"нужно перемирие в Украине. Он отметил, что странно вести переговоры на высоком уровне в то время, когда продолжаются бои. Мерц заявил, что сейчас время давить на Путина. В ответ, Трамп высказался, что сначала нужно дать поговорить президенту РФ Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и посмотреть, что из этого получится.

Вас также могут заинтересовать новости: