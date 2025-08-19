Президент Украины считает, что встреча с Путиным должна состояться без каких-либо условий.

После встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и европейскими лидерами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным и с ним он собирается обсуждать вопрос территорий. Такое заявление Зеленский сделал во время брифинга.

Зеленский также сообщил, что сначала Россия предложила двустороннюю встречу Украина-Россия, но потом - трехстороннюю.

"Мы готовы к любым форматам на уровне лидеров", - заверил президент Украины.

Также Зеленский добавил, что вопрос территорий он оставит между собой и Путиным и хочет, чтобы их встреча состоялась без каких-либо условий.

Он поделился, что на встрече с президентом США спорил с процентами оккупированных территорий, которые были на карте, и отметил, что очень хорошо в этом ориентируется.

"Неприемлемых решений не произошло", - поделился президент Украины.

Также он рассказал, когда глава Белого дома созванивался с президентом России, чтобы договориться об очередной встрече.

"У нас был двусторонний трек. Затем в расширенном формате более подробно перешли на наши шаги по гарантиям безопасности и возможных встреч. И после этого президент Трамп сказал, что "я сейчас тогда пойду и буду обсуждать это с Путиным, чтобы, честно говоря, вернуться к вам с фидбеком". И мы проговорили фидбек", - сказал Зеленский.

Кроме этого, президент Украины подтвердил, что предложил США соглашение об оружии, о чем писало издание Financial Times.

"Пакет американского оружия, которого нет у нас, туда входят прежде всего самолеты, системы противовоздушной обороны и тому подобное. Есть пакет с нашими предложениями на 90 млрд долларов", - поделился Зеленский.

Отдельно Зеленский ответил, может ли иностранный контингент разместиться на территории Украины.

"Мы говорим о коалиции желающих, мы будем говорить о 30 странах, мы будем понимать, кто из этих стран что реально по факту может предложить. Кто-то, наверное, будет готов говорить о присутствии, кто будет говорить о разведке, кто-то о море, кто-то о безопасности неба, различные форматы. Кто-то не имеет права конституционного, и имеет возможность финансировать украинское производство", - пояснил он.

Детали встречи Трампа и Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп считает, что прекращение огня между Украиной и Россией необязательно, хотя это было бы неплохо, поскольку тогда бы не гибли люди. В то же время, Трамп объяснил, что целью США является длительный мир. Также глава Белого дома подтвердил, что будут обсуждаться гарантии безопасности.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин сам не откажется от агрессии, поэтому нужно давление со стороны стран, заинтересованных в длительном мире. В первую очередь, считает Зеленский, необходимо давление на Россию со стороны США и Европы.

