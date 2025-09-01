Публикации в прессе - это не совсем то, о чем договаривались в Анкоридже, заявил помощник Путина.

Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин во время саммита на Аляске не договаривались ни о двусторонней встрече Путина и президента Украины Владимира Зеленского, ни о трехсторонней с участием Трампа. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

"То, что публикуется в прессе, - это не совсем то, о чем мы договаривались. Там говорят о трехсторонней встрече, встрече Путина с Зеленским, но конкретно об этом, насколько я знаю, между Путиным и Трампом договоренности не было", - сказал Ушаков.

Что касается договоренностей на Аляске между Трампом и Путиным, то, по его словам, это продолжение того, что российский президент обсуждал со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом.

"Накопленное во время 5 визитов Уиткоффа в Москву, особенно в ходе последнего визита, было основой для разговора между нашим президентом и президентом США, и после этого президенты договорились, как они будут действовать дальше", - отметил помощник Путина.

Также Ушаков сказал, что конкретных предложений по повышению уровня делегаций на украинско-российских переговорах пока нет.

"Идея повышения уровня делегаций поднималась в ходе телефонного разговора, ее затронули в ходе разговора в Анкоридже. Американцы нам сказали, что они между собой поговорят, а потом выйдут с конкретными предложениями", - подчеркнул он.

Что говорил Трамп о встрече Зеленского и Путина

Как сообщал ранее УНИАН, после переговоров с Путиным на Аляске 15 августа Трамп анонсировал, что его следующая встреча состоится втроем - с Путиным и Зеленским. Также он тогда заявлял, что "не намерен тратить время зря" и рассчитывает на прогресс по Украине уже в ближайшую неделю.

18 августа после переговоров в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами Трамп сообщил, что началась подготовка к встрече украинского и российского президентов. Глава Белого дома сказал, что после этой встречи должна состояться трехсторонняя встреча - с участием Зеленского, Путина и его самого.

А уже в своем интервью, опубликованном 30 августа, президент выразил сомнение в том, что встреча президента Украины Зеленского и российского диктатора Путина состоится в ближайшее время. Что касается трехсторонней встречи с его участием, то Трамп считает, что она может состояться.

