В августе на руке Трампа заметили большой синяк, что стало поводом для спекуляций.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слухи о якобы своей смерти. В своей соцсети Truth Social он заверил, что чувствует себя хорошо.

"В жизни не чувствовал себя лучше", - написал Трамп.

Слухи о смерти президента США появились на фоне его временного отсутствия на публике в конце августа. Тогда некоторые СМИ начали распространять информацию о том, что у Трампа якобы обнаружили смертельное заболевание.

В Forbes писали, что во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мён в Овальном кабинете 25 августа на тыльной стороне правой руки президента США заметили большой синяк. Позже его заметили с толстым слоем макияжа на месте этого синяка.

Сперва в Белом доме заявили, что посинения на руке Трампа были вызваны "частыми рукопожатиями". Об этом говорил и сам президент США.

Позже Белый дом опубликовал письмо Шона Барбабеллы, который является личным врачом Трампа. В его отчете говорилось о том, что у президента США диагностирована хроническая венозная недостаточность, которая является доброкачественным и распространенным заболеванием, особенно у людей старше 70 лет.

Трамп хочет развернуть американские частные армии в Украине

Ранее The Telegraph писало, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками о возможном привлечении американских частных военных компаний к операциям в Украине. Согласно такому плану, они будут строить укрепления, базы и защищать американские интересы в стране.

Источник в правительстве Британии рассказал журналистам, что американские ЧВК фактически станут "ботинками США" в Украине, что само по себе является сдерживающим фактором для российского диктатора Владимира Путина.

