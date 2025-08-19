Сейчас важно, чтобы США и Европа имели четкий план действий, если Россия не захочет договариваться.

Есть большие сомнения, что даже если состоится встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, то после нее будут положительные результаты для завершения войны. Об этом сказал немецкий политолог, кандидат исторических и политических наук, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Андреас Умланд в эфире Киев24.

Он отметил, что встречу президентов Украины и США в Вашингтоне 18 августа можно считать успехом, потому что не было принуждения к территориальным уступкам, к передаче неоккупированной части Донбасса, введению русского языка как второго государственного и других требований российской стороны.

При этом Умланд сомневается, что встреча между Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным вообще состоится, а в случае если это все же произойдет, то будет результативной.

"Я не думаю, что там что-то получится. Здесь у меня другой вопрос - а что будет, если встреча таки состоится и Путин и Зеленский не договорятся? Как тогда Запад будет действовать?", - сказал он.

При этом добавил, что есть надежда, что встреча в Вашингтоне с участием лидеров европейских стран - это сигнал, что все же будут какие-то скоординированные действия Запада в случае такого негативного развития событий. Он считает, что очень важно, чтобы после неуспешной встречи Путина и Зеленского, если она вообще будет, США и Европа координировали свои действия и была активная военная поддержка Украины.

"Я не верю, что эти разговоры к чему-то приведут. Пока нет дополнительных санкций, нет больших успехов ВСУ на фронте, Путин не будет идти на компромисс. Для меня вопрос, что будет потом. Есть надежда, что будет скоординированная помощь для Украины. Есть риск, хоть и невысокий, что Трамп придумает, что Зеленский виноват, что не состоялось договоренностей. Но все же есть надежда, что в случае нерезультативных переговоров будет больше помощи военной, финансовой для Украины и санкции против России", - подчеркнул Умланд.

По его словам, Путин не хочет заканчивать войну, но может пойти на временное прекращение, например, воздушных атак, потому что украинские дроны очень донимают Россию.

Немецкий эксперт считает, что сначала необходимо было вводить санкции против РФ, давить более эффективно на поле боя, а тогда идти на переговоры с Россией, а на сегодня все сделано наоборот.

"Сейчас у меня появилась надежда, что, видимо, действительно будет больше оружия и больше санкций и тогда можно будет говорить более серьезно с Кремлем", - отметил он.

Встреча Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил президенту РФ и начал подготовку к встрече между Путиным и Зеленским в месте, которое еще предстоит определить. После этой встречи состоится трехсторонняя встреча с участием двух президентов и его.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что эта встреча может состояться в течение двух недель. При этом издание Reuters пишет, что встреча может состояться в Венгрии. Также президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI заявил, что встреча Зеленского и Путина может состояться в Женеве.

