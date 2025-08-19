Свою версию места переговоров озвучил и президент Франции.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться в Венгрии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

Издание напомнило, что в понедельник поздно вечером во время переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что позвонил кремлевскому правителю и начал работать над организацией встречи между ним и Зеленским, после которой якобы должна состояться уже трехсторонняя встреча трех президентов.

По словам источника в европейской делегации, отметило Reuters, Трамп сообщил европейским лидерам, что именно такую последовательность предложил Путин. В то же время пока в России публично не реагировали на идею встречи Путина с Зеленским.

Как известно, последние прямые переговоры между Россией и Украиной состоялись в Турции в июле. Путин не захотел встречаться с Зеленским, а взамен направил в Стамбул делегацию низшего уровня.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI заявил, что встреча Зеленского и Путина может состояться в Женеве, пишет Euractiv.

"Это будет нейтральная страна - и мы сами этого хотим. Возможно, это будет Швейцария. Я лично выступаю за Женеву или другую страну... Мы сделаем все, чтобы эта двусторонняя встреча состоялась. А тогда цель в том, чтобы до начала сентября мог состояться многосторонний саммит", - сказал Макрон.

При этом он подчеркнул, что стоит также понять, действительно ли Путин хочет мира:

"Если эта встреча состоится - сначала в формате двустороннем, а тогда трехстороннем, значит, он этого хочет".

Вероятная встреча Зеленского и Путина: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп во время переговоров в Вашингтоне 18 августа сообщил, что "позвонил Путину и начал подготовку к встрече между Путиным и Зеленским в месте, которое еще предстоит определить". По его словам, после этой встречи состоится трехсторонняя встреча с участием трех президентов: Зеленского, Трампа и Путина.

Также Зеленский после встречи с Трампом и европейскими лидерами заявил, что готов к переговорам с российским диктатором Путиным и что с ним он собирается обсуждать вопрос территорий. Президент Украины также сообщил, что сначала Россия предложила двустороннюю встречу Украина-Россия, но потом - трехстороннюю. "Мы готовы к любым форматам на уровне лидеров", - заверил президент Украины.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, встреча Зеленского с Путиным может состояться уже до конца августа. Он рассказал журналистам, что "американский президент поговорил с российским президентом по телефону и договорился о встрече российского и украинского президентов в течение следующих двух недель".

