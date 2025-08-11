'Путин получил, что хотел', - эксперт прокомментировал встречу на Аляске

Штефан Майстер говорит, что встреча легитимизирует агрессивную политику Кремля и прорвет изоляцию Путина.

Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным является худшим сценарием для Украины и европейской безопасности. Об этом сказал эксперт по вопросам российской политики аналитического центра DGAP (Немецкий совет по вопросам внешних отношений) Штефан Майстер в комментарии Укринформу.

Эксперт пояснил, что такая встреча легитимизирует агрессивную политику Кремля и прорвет изоляцию Путина, в том числе на Западе, "или том, что осталось от Запада". Также по его мнению встреча распространяет дистанцию между США и Украиной и демонстрирует пределы возможностей европейской политики.

"Путин получил то, чего хотел, без всяких уступок: большая встреча с президентом США Дональдом Трампом без президента Зеленского и европейских лидеров. Он будет играть с Трампом, будет ему угождать, но при этом будет повторять свои требования, которые неприемлемы для Украины, поскольку они будут означать отказ от территории без прекращения войны", - сказал эксперт.

Он сказал, что не видит никакого положительного результата встречи. По его убеждению, любые территориальные уступки Путину будут подталкивать Кремль к захвату других территорий в будущем.

"Без гарантий безопасности войне нет конца. Это единственная возможность для европейцев принять участие в переговорах: они должны накапливать ресурсы, дать Украине гарантии безопасности. Все остальное - это просто слова. Это катастрофа для американской дипломатии и тактическая победа для президента России Путина", - сделал неутешительный вывод Штефан Мастер.

Встреча Трампа с Путиным на Аляске: последние новости

Напомним, что 15 августа должен состояться саммит между США и РФ с участием Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина. Крупнейший город штата Аляска, Анкоридж, уже готовят к нему, хотя окончательно он еще не утвержден. СМИ предполагают, что Аляску выбрали по нескольким причинам, в частности потому, что там не арестуют Путина по ордеру Международного уголовного суда.

Эксперты высказывают критические оценки этой встречи. В частности, экс-посол в США Валерий Чалый считает, что она не будет способствовать интересам Украины и президенту Владимиру Зеленскому не стоит там быть.

