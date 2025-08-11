Присутствие Зеленского на Аляске только поможет легализовать Путина, - дипломат

Валерий Чалый считает, что украинскому президенту не стоит ехать на Аляску, чтобы не помогать легализировать военного преступника Путина.

Встреча президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске не станет прорывной и мало что изменит для Украины. Разве что поспособствует личным интересам Трампа и Путина. Об этом рассказал председатель правления Украинского кризисного медиацентра, посол Украины в США в 2015-2019 гг. Валерий Чалый в эфире Украинского радио.

В ответ на вопрос о возможном требовании американских союзников пойти на уступки оккупантам и "обменять" украинские земли он сказал, что это невозможно:

"Наш президент на это ответил. Для Украины невозможны уступки территориями".

Он добавил, что в теории обмен территориями между двумя государствами возможен, но этот порядок четко прописан. Например, соседние государства могут обменять часть села, через которое проходит граница, на соответствующую по размерам территорию.

"Но в нашем случае речь идет не об обмене, а об отдаче Украиной территорий, закрепленных юридически. Этого никогда не будет. Что касается временной оккупации, то действительно есть понимание, что до конца года, например, невозможно деоккупировать все украинские земли. Это вопрос другой плоскости", - сказал он.

Он уточнил, что сейчас надо обсуждать на международном уровне режим оккупации украинских земель Россией. Надо сделать невозможным вывоз украинских детей, призыв украинцев в российскую оккупационную армию и тому подобное.

"Именно об этих вопросах можно говорить, понимая, что мы не готовы в военном плане деоккупировать свои территории. То есть, с международной правовой точки зрения, это не вопрос территорий, а вопрос режима оккупации. Нам надо его перевести именно в такую плоскость", - сказал Чалый.

Дипломат добавил, что на текущем этапе Украине важно не подыгрывать имитации переговорного процесса. Он говорит, что если президент Владимир Зеленский посетит Аляску, где будет проходить встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, то это станет дополнительной легализацией Путина.

"Не такой уровень украинской субъектности, которая завоевана нашими Вооруженными силами ценой жизней, чтобы наш президент бегал на подтанцовках. Украина имеет субъектность, и было бы хорошо, чтобы представитель президента публично заявил, что все это инсинуации и что президент не собирается никуда ехать, пока мы не будем понимать, что есть комплексное решение с гарантиями безопасности для Украины", - подчеркнул он.

Чалый считает, что переговорный процесс не готов. Он прогнозирует, что встреча на Аляске закончится только "двусторонними интересами, даже какими-то личными, Путина и Трампа".

По его словам, изменить ситуацию можно было бы благодаря изменению позиции Китая, который может влиять на Россию. А также посоветовал продолжать укреплять позицию Украины, в том числе дальними ударами по территории РФ.

"Дальние удары наших беспилотников продолжаются - и это правильно. Нам нужны дальние ракеты, и поверьте - 50-100 украинских баллистических ракет в сторону Москвы серьезно изменили бы переговорную позицию. Даже в тех условиях, о которых мы говорим", - добавил Валерий Чалый.

Напомним, что встреча на Аляске запланирована на 15 августа. Вероятно, она пройдет в крупнейшем городе штата - Анкоридже. Причины выбора обусловлены тем, что Путину и Трампу лететь туда одинаковое количество часов и при этом Путин не будет пролетать над недружественными странами, поскольку США и РФ граничат через пролив у берегов Аляски.

При этом на территории США Путину не грозит арест по ордеру Международного уголовного суда, поскольку там не действует его юрисдикция.

