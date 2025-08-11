Он считает, что цель Путина, вероятно, состоит в том, чтобы достичь соглашения с Трампом, которое затем будет представлено Украине как свершившийся факт.

В нынешней ситуации президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на переговорах лидеров России и США, где будет обсуждаться судьба и границы его страны. Об этом пишет обозреватель Гидеон Рахман для The Financial Times.

"Неосторожные высказывания Дональда Трампа о "обмене территориями" также вызвали тревогу на Украине и во всей Европе. Есть опасения, что тщеславный и неконкретный Трамп будет легко поддаваться манипуляциям со стороны Путина - жестокого диктатора, внимательного к деталям", - считает он.

По его мнению, для украинцев и европейцев худшим сценарием станет заключение Трампом и Путиным соглашения о "территориальном обмене". Это фактически означало бы, что Украина навсегда уступит России значительные части своей территории.

Он считает, что цель Путина, вероятно, состоит в том, чтобы достичь соглашения с Трампом, которое затем будет представлено Украине как свершившийся факт.

Как выразился Александр Габуев из Центра Карнеги по России и Евразии, соглашение, которого хочет Путин, оставит Украину "незащищенной, непривлекательной для инвестиций и на пути к коллапсу". Если Украина отклонит это соглашение, россияне надеются, что США прекратят поддержку Киева. Рахман пишет:

"Это вполне вероятные сценарии. Но украинцы и их европейские союзники также верят, что можно добиться более позитивного результата. С их точки зрения, хорошим результатом было бы соглашение о прекращении огня с угрозой вторичных санкций против России, если Путин возобновит войну. Обсуждение территориальных вопросов могло бы состояться только после этого".

Он отмечает, что на фоне всей этой стремительной дипломатии и бурных эмоций как для Украины, так и для Европы существует опасность упустить из виду стратегическое видение того, куда они хотят прийти, и что реально достижимо.

По его словам, Аляска, как место встречи Путина и Трампа, очень символично демонстрирует мировоззрение Кремля. В отличие от военного захвата Путиным примерно пятой части Украины, продажа Аляски США в XIX веке при императоре Александре II была мирной сделкой. Однако она служит напоминанием, что государственные границы не являются незыблемыми, а земля может быть разменной монетой.

По мнению аналитиков, ни баланс сил на поле боя, ни бюджетные ограничения не заставляют российского президента отказываться от своих максималистских территориальных амбиций или рассматривать невыгодные условия мира.

Вместо этого он сосредоточен на поддержании открытого диалога с Трампом, чтобы недовольство президента США Москвой не приобрело слишком большой масштаб.

Издание The Washington Post писало, что встреча Трампа и Путина не обязательно будет провалом, и может привести к заключению мира, даже с учетом территориальных уступок, однако для этого Трамп должен поставить Путину четкие условия.

Отмечалось, что отправной точкой для пятничных переговоров станет требование Путина о том, чтобы Украина в одностороннем порядке ушла из тех районов Донецка, которые она еще удерживает, в обмен на прекращение огня.

