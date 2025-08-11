Путину не придется пролетать ни над какими недружественными странами.

Расположение Аляски делает ее явно не самым удобным местом встречи как для Дональда Трампа, так и для Владимира Путина. Полет из Москвы в Анкоридж, крупнейший город Аляски, занимает примерно девять часов, также и для Трампа, летящего из Вашингтона на борту Air Force One, это будет не менее восьми часов. Однако, пишет The Guardian, есть несколько других важных факторов, которые повлияли на выбор такого "неудобного" места для встречи.

1. Далеко от Украины и Европы

Как отмечает издание, этот штат находится далеко от Украины и ее европейских союзников, что грозит отодвинуть их на второй план. Хотя Трамп, в теории, кажется открытым для участия президента Украины Владимира Зеленского, трудно представить, что Путин будет так же гостеприимен.

2. Безопасное место для визита Путина

Путин по-прежнему разыскивается Международным уголовным судом по обвинению в военных преступлениях. Выдан ордер на его арест, но ни Россия, ни, что особенно важно, США не признают этот суд.

"Кроме того, нет никаких недружественных стран, над которыми пришлось бы пролетать. Путешествие вокруг земного шара вряд ли столкнется с неожиданными трудностями, которые могли бы сделать путешествие через Черное море в Стамбул в Турции непривлекательным", - пишет издание.

3. Историческая традиция

Как указывает The Guardian, саммиты США-Россия или, если вернуться еще дальше, США-СССР, исторически проводились в более прохладных местах, что в некоторой степени отражает более северное расположение этих двух стран. Наиболее заметным из них, безусловно, является встреча в Хельсинки. в 2018 году, когда Трамп заявил, что доверяет Путину больше, чем своим собственным спецслужбам, когда речь заходит о обвинениях во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Как отмечает издание, встреча на Аляске — лишь четвертый саммит США и России с 2010 года, и хотя остается вероятность, что переговоры приведут к прекращению огня в Украине, оснований для оптимизма мало.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США пообещали проконсультироваться с европейскими партнёрами перед встречей Трампа и Путина. Туск также предостерег Россию от мысли, что она может "безнаказанно" оспаривать границы других стран.

Тем временем WP оценило, что Трамп должен потребовать от Путина на Аляске, чтобы достичь перемирия. Так, по мнению издания, Трамп мог бы предложить обмен оставшейся части Донецка на территории в Запорожской и Херсонской областях, которые в настоящее время оккупированы Россией, а также должен настоять на гарантиях безопасности Украины.

