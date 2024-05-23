Во Франции отмечают, что все больше европейских деятелей выражают свою поддержку предложению - или, по крайней мере, открытому обсуждению его.

Представитель политической партии президента Эммануэля Макрона заявил, что стремление Франции к более активному участию войск НАТО на территории Украины понемногу набирает силу и находит отклик в других странах Европы.

Бенджамин Хаддад - член парламента от партии Макрона "Возрождение", считающийся одним из лидеров французской внешней политики, - заявил Newsweek, что НАТО и Европейский союз должны "переломить ситуацию" с президентом России Владимиром Путиным после более чем двух лет полномасштабной войны.

Как пишет издание, Макрон стремится вывести Москву из равновесия, и среди его недавних предложений - размещение сил НАТО на территории Украины на небоевых ролях. Хотя США сразу же отвергли эту идею, она нашла сторонников в Европе, особенно в странах, расположенных вдоль российских границ.

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По словам Хаддада, импульс к более глубоким обязательствам НАТО, включая развертывание войск на Украине, "явно" нарастает.

"Интересно было наблюдать, что в первые пару дней все говорили: "Это изолированная позиция Франции. Но с тех пор ведущие европейские деятели выразили свою поддержку предложению - или, по крайней мере, открытому обсуждению его", - отметил Хаддад.

По его словам, среди них - президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Это важно, потому что эти страны находятся на первой линии. И это страны, которые уже давно не доверяют Парижу и Берлину", - подчеркнул Хаддад.

Он отметил, что Европа тратит слишком много времени, беспокоясь об эскалации, в то время как именно Россия является страной, которая ведет к эскалации. Хаддад предложил западным столицам "творчески подумать" о том, как лучше помочь Киеву различными способами, включая потенциальное размещение войск на земле.

Так, по его словам, сейчас много украинских войск размещено на границе с Белоруссией, чтобы предотвратить потенциальное вторжение с севера. Так что западные войска могут быть развернуты вдоль границы в качестве "преграды", как это делается в странах Балтии или в Польше, чтобы освободить часть украинских войск для отправки на фронт".

"Конечно, это нужно делать скоординированно. Ни одна страна не может сделать это в одиночку", - отметил Хаддад.

Войска НАТО в Украине - мнения

По мнению премьер-министра Эстонии Каи Каллас, страны НАТО не должны бояться, что отправка войск в Украину для обучения солдат ВСУ может втянуть альянс в войну с Россией.

А министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва готова немедленно вернуть в Украину своих инструкторов, если будет создана соответствующая коалиция.

Канада, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Эстонии также не отказались от обсуждений. В то же время Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Испания, Италия и Германия сразу заявили, что не будут отправлять своих военнослужащих в Украину.

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