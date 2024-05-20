По мнению Каллас, у союзников должна быть только одна цель - победа Украины.

По мнению премьер-министра Эстонии Каи Каллас, страны НАТО не должны бояться, что отправка войск в Украину для обучения солдат ВСУ может втянуть альянс в войну с Россией.

Она сказала Financial Times, что "есть страны, которые уже готовят солдат на земле", и они делали это на свой страх и риск. Премьер убеждена, что если оккупанты будут атаковать учебный персонал, это не приведет к автоматическому срабатыванию статьи 5 НАТО о взаимной обороне.

"Я не могу представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто прислал своих людей, скажут: "Это пятая статья. Давайте... бомбить Россию". Это не так. Это не автоматически. Поэтому эти страхи необоснованны. Если вы посылаете своих людей помогать украинцам... вы знаете, что в стране война, и вы идете в зону риска. Поэтому вы рискуете", - пояснила Каллас.

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Как отмечается, Украине в ближайшие месяцы нужно набрать и обучить сотни тысяч военных. Было бы эффективнее сделать это на территории нашей страны и не транспортировать солдат и оружие в Польшу или Германию и обратно.

Европейские лидеры начали менять свою позицию ввиду того, что российские войска превосходят Силы обороны в вооружении и численности и Украине трудно сохранить свои оборонительные линии.

Генерал Си-Кью Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, предположил, что европейцы "со временем добьются того, чтобы отправить больше войск в Украину".

"Российская пропаганда направлена на войну с НАТО, поэтому им не нужны оправдания. Что бы мы ни делали на нашей стороне... Если они хотят атаковать, они нападут", - подчеркнула Каллас.

Как известно, Эстония является одним из самых решительных сторонников Украины и крупнейшим военным донором Киева, если измерить долю валового внутреннего продукта. Премьер страны отметила, что украинские союзники не имеют общей цели. Одни, как Эстония, хотят победы для ВСУ, однако другие фокусируются на том, чтобы Украина не проиграла.

"И если у вас нет цели, у вас нет стратегии. У вас нет тактики, как достичь этой цели. И это то, что меня волнует. Некоторые говорят: "Украинцы не должны проиграть". Другие говорят: "Мы должны работать на Украину и победу". А это не одно и то же. У нас может быть только цель - победа, но Украина определит, что это за победа", - подытожила Каллас.

Отправка западных войск в Украину

Недавно издание The New York Times 16 мая выпустило статью, в которой говорилось, что союзники по НАТО все ближе к тому, чтобы отправить военных в Украину для обучения украинских войск.

В Литве сказали, что готовы отправить своих солдат с учебной миссией, однако не получали такой запрос. В Канаде сделали аналогичное заявление.

Сейчас Швеция не планирует отправлять военный персонал в Украину, однако может рассмотреть это, если страны-члены НАТО придут к согласию в этом вопросе.

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