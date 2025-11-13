Правильное сочетание помощи и санкций позволит усилить позицию Украины на переговорах.

Украине срочно нужны дополнительные средства, которые позволят остановить продвижение РФ на земле и остановят воздушные атаки. Такое мнение в колонке для The Washington Post высказал Рон Вахид - генеральный директор Magellan Investment Holdings и председатель правления фирмы стратегической разведки Arcanum.

Он пояснил, что недавние санкции от США стали первым шагом давления на РФ и этот процесс надо продвигать. В частности логичным было бы введение вторичных санкций, которые бы отбили желание иностранных компаний покупать российскую нефть.

Впрочем, как отмечает аналитик, опасность такого давления в том, что оно соблазняет обе стороны к дальнейшей эскалации. Поэтому Западу надо продолжать помогать Украине спасать свой суверенитет, но одновременно предоставлять России вариант выхода из войны.

В качестве примера такого решения, Рон Вахид называет возможность предложить делегированную структуру управления оккупированным регионом Донбасса. В частности, эти территории могли бы остаться под контролем Украины, однако имели бы значительную местную автономию, гарантированную защиту и собственную администрацию. Все это может поддерживаться многонациональными миротворческими силами. По мнению аналитика, это предотвратило бы превращение региона в замороженный конфликт, одновременно восстановив территориальную целостность Украины.

Эксперт отмечает, что независимо от результатов переговоров, принятие любого территориального компромисса должно обеспечивать долгосрочное будущее Украины, что невозможно сделать без участия США. А для того, чтобы привлечь Вашингтон, Киеву надо провести ряд реформ. В частности предоставление США статуса "наиболее благоприятной страны".

"Украина не нуждается во всех возможных современных системах. Ей нужна поддержка, которая имеет стратегическое значение. Правильное сочетание обдуманной военной помощи, целенаправленных санкций и скоординированной дипломатии может обеспечить позицию Украины без неконтролируемой эскалации", - заключает Рон Вахид.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее Foreign Policy писали, что тактика Запада в отношении Путина с попыткой убедить, что его нападение в конце концов потерпит поражение, не оправдалась. Отмечается, что после 12 лет войны в Украине стало понятно, что Путин никогда не придет к такому выводу. А потому Западу стоит изменить свой подход к войне в Украине.

Между тем в украинском МИД ранее заявляли, что Киев и Москва пока не ведут переговоров из-за отсутствия прогресса. Как отметил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, во время прямых переговоров россияне отвергали сам факт существования украинской нации и подавали свою агрессию как "войну между русскими и русскими".

