Запад должен изменить свою стратегию в отношении России, отказавшись от идеи, что какая-то цена устроит Путина и он прекратит войну против Украины.

Политика США относительно вторжения РФ в Украину долгое время имела целью не позволить Киеву вернуть территории или нанести поражение Москве, а убедить российского диктатора Владимира Путина, что его нападение в конце концов потерпит поражение.

Об этом пишет Foreign Policy. Отмечается, что если бы до Путина удалось донести, что его мечты о полном захвате Украины никогда не осуществятся, то это позволило бы найти путь к переговорам и потенциальному миру. И теоретически такая стратегия могла бы сработать. Возможно это произошло бы на фоне больших потерь армии РФ в личном составе или проблем в экономике.

Однако после почти 12 лет войны в Украине и почти 4 лет полномасштабного вторжения стало очевидно, что Путин никогда не придет к такому выводу. Несмотря на всю помощь Украине от Запада, Путин все еще преследует свою конечную цель - воссоединение Киева и Москвы и захват украинского суверенитета.

"Путин настолько переполнен конспирологическими теориями, исторической неграмотностью и одержимостью собственным наследием, что он готов пойти на любые потери, чтобы реализовать свою одержимость захватить Украину для себя и вернуть России статус великой державы, на который она, по его мнению, заслуживает", - пишет Foreign Policy.

Как одно из доказательств такого видения Путина, журналисты напоминают о его встрече с президентом США Дональдом Трампом. Тогда кремлевский диктатор отверг предложения главы Белого дома, которые в частности включали признание российского контроля над Крымом, предоставление России контроля над Донбассом. Вместо этого Путин начал очередной исторический монолог о "братстве" Украины и РФ, разозлив этим Трампа и сорвав переговоры.

Журналисты отмечают, что такое убеждение Путина является трагедией для Украины. Но в то же время это открывает новые возможности и позволяет достичь успеха не только в войне против РФ, но и в окончательном преодолении российского реваншизма.

Сейчас экономика РФ движется если не к полному коллапсу, то к стагнации. Москва потеряла в этой войне больше солдат, чем во всех других конфликтах со времен Второй мировой. К тому же РФ наблюдает за распадом геополитического своего положения на международной арене.

Решение Путина уничтожить роль РФ как геополитической силы стало подарком для Запада. Однако это свидетельствует о том, что Путин не имеет другого выбора, кроме как окончательного успеха. А потому Запад должен изменить свою стратегию, отказавшись от идеи, что какая-то цена заставит Путина остановиться.

"К сожалению, все это - реальность, с которой мы должны смириться. Пора отказаться от идеи, что Путина можно убедить, и признать, что его просто надо переждать. Такое изменение стратегии не только признает реалии на местах, но и поможет ускорить окончательную победу Украины и даже, в конце концов, российской демократии. Это будет стоить все больше, но это будет того стоить", - добавляет Foreign Policy.

Ранее в Кремле заявили, что война в Украине завершится только тогда, когда "Россия достигнет поставленных задач". Также там заявили, что РФ якобы остается открытой к дипломатии и обвинили другие страны в том, что возникла пауза в переговорах.

В то же время экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что единственный способ закончить войну в Украине - это убедить Путина, что у него нет шансов на победу.

