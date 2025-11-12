Те переговоры, которые велись в мае-июле, на самом деле были только имитацией, чтобы обмануть американцев.

Мирные переговоры между Украиной и РФ, начатые в мае этого года в Стамбуле, на сейчас полностью остановились. Никакого прогресса на этом пути не достигнуто, заявил в интервью The Times первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

По его словам, во время трех раундов переговоров в Стамбуле, которые состоялись 16 мая, 2 июня и 23 июля, россияне отвергали сам факт существования украинской нации и подавали свою агрессию как войну между русскими и русскими.

Кислица отметил, что члены украинской делегации решили игнорировать все исторические лекции россиян и пытались обсудить суть дела - путь к миру. Но россияне уклонялись от этого. Например, россияне предложили создать рабочие группы в WhatsApp, чтобы самим фактом их существования обманывать американцев: мол, рабочий процесс идет, новых санкций не надо.

"Вы должны изложить свои аргументы, а потом другая сторона также излагает свои. Затем вы пытаетесь выяснить, где же общая основа? Что такое серая зона? Где та группа аргументов, которые абсолютно неприемлемы? Мы так и не дошли до этой точки", - рассказал Кислица.

Переговоры о мире возможны только с Путиным

Поскольку мирные переговоры завершились без достижения значительного прогресса, они теперь приостановлены. По словам Кислицы, с лета Украина сосредоточилась на том, чтобы добиться большего давления на Россию от международных партнеров Украины. Цель - заставить Путина встретиться с Зеленским, потому что только в таком формате можно будет вести реальные мирные переговоры.

"Важно понимать, что в условиях диктатуры нельзя вести творческие дискуссии с переговорными группами, которые представляют диктатора. Они имеют очень жесткий мандат и должны защищать любые позиции, которые им предоставили. Кроме того, люди контролировали друг друга, а потом отчитывались друг о друге, насколько жестко они выражали их позицию", - рассказал Кислица, добавив, что в России такие стратегические решения принимает только диктатор.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп не смог завершить войну между Россией и Украиной из-за неправильного подхода. Он пытался заключить соглашение, которое признавало бы часть территориальных достижений РФ, но, по мнению обозревателей, Трамп не понимал истинных намерений Путина, который стремится к уничтожению независимой Украины. Из-за этого мирные переговоры потерпели крах.

Аналитики отмечают, что Путин не изменит позицию даже несмотря на рост санкций и потери на фронте. Трамп, вероятно, будет пытаться не столько помочь Киеву победить, сколько восстановить дипломатию, возможно, через глобальный мирный саммит. По мнению экспертов, война вряд ли завершится быстро, однако постепенные дипломатические шаги могут создать условия для ее урегулирования без уничтожения Украины.

