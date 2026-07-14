Сырский раскрыл, сколько россиян гибнет за километр украинской земли

Также он упомянул о критических потребностях ВСУ, прежде всего, в средствах противовоздушной обороны.

В Донецкой области российская армия теряет более 400 солдат, чтобы захватить один квадратный километр территории Украины.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский на встрече с командующим спецмиссией НАТО по безопасности и подготовке для Украины, генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

"Украинские воины прилагают все усилия, чтобы сделать каждый шаг врага максимально дорогостоящим и изнурительным. Так, например, в Донецкой области российская армия теряет более 400 солдат, чтобы захватить 1 квадратный километр территории", – отметил Сырский.

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Он подчеркнул, что Силы обороны должны перехватывать стратегическую инициативу, поэтому оборона носит активный характер.

Сырский добавил, что для приостановки наступления россиян и ограничения их возможностей наносить массированные ракетно-авиационные удары Силы обороны наносят удары по объектам российского военно-промышленного комплекса на расстояниях до 2 тыс. км.

Главнокомандующий добавил, что в рамках операции "Middle Strike" происходит уничтожение логистической сети россиян на расстоянии до 200–300 км от линии фронта. По его словам, это должно отразиться на поле боя.

Сирский о противовоздушной обороне

Также он упомянул о критических потребностях ВСУ, прежде всего, в средствах противовоздушной обороны.

Сирский отметил, что весьма обнадеживающим выглядит заявление президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для системы Patriot. По его словам, в сочетании с реализацией Перечня приоритетных требований Украины (PURL) это позволит сдерживать россиян и подтолкнуть их к переговорам.

Сирский о ситуации на фронте

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в первом полугодии 2026 года противник не смог достичь ни одной из поставленных целей на фронте, несмотря на почти двукратное превосходство в личном составе и технике.

Если ранее российская армия вела активные наступательные действия на 13 оперативных направлениях, то сейчас таких направлений осталось 7. По его словам, украинские войска продолжают оборонительную операцию, а на отдельных направлениях удерживают оперативную инициативу.

Главком отметил, что в настоящее время соотношение наших штурмовых действий к действиям противника составляет примерно 40 к 60.

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