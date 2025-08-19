Издание считает, что Киеву придется рассмотреть любое предложение, которое сделает Трамп.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 19 августа, заявил, что предложит Украине "очень хорошие гарантии безопасности", если с Россией будет заключено мирное соглашение. Однако, украинцы скептически относятся к этому заявлению, ведь глава Белого дома постоянно меняет свое мнение и открыто восхищается российским диктатором Владимиром Путиным, пишет Politico.

Издание констатирует, что очень трудно вести переговоры с врагом, к которому нет доверия. Однако, еще труднее, когда нельзя доверять и своему важнейшему союзнику.

Несмотря на все, США остаются важным источником военной и экономической помощи Украине. Поэтому, президент Украины Владимир Зеленский попытался во время встречи с главой Белого дома в Овальном кабинете убедить Трампа предоставить Киеву все, что нужно для безопасности страны.

Видео дня

В материале говорится, что сейчас на Киев давит как Путин, так и Трамп, чтобы было заключено мирное соглашение, которое предусматривает передачу со стороны Украины значительную часть своей территории России.

Указывается, что суровая реальность заключается в том, что у Украины нет другого выбора, как рассмотреть любое предложение, которое им сделает Трамп. Даже если отношения между Украиной и США напряженные, Киев все равно нуждается в помощи от США.

Хотя Украина и пытается наладить производство оружия, в частности, дронов, благодаря которым сейчас может наносить удары вглубь России, но во многих кругах преобладает мнение, что Украина в конечном итоге проиграет в войне.

"Послушайте, Россия - очень большая страна, а они - нет", - недавно заявил Трамп в интервью Fox News.

Отмечается, что глава Белого дома перенял аргументы Путина относительно Украины. В частности, он заявил, что Москва не отдаст Крым. Поэтому, для Киева дипломатическое поле является, пожалуй, более непредсказуемым, чем поле боя.

Однако, даже если Украина и не доверяет Трампу, но есть облегчение, что президент США хотя бы разговаривает с Зеленским, чья предыдущая встреча с ним в феврале текущего года была полной катастрофой.

Вероятно, предполагает издание, поэтому президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, был таким осторожным перед камерами на встрече в Белом доме.

По мнению издания, европейские лидеры радуются любой надежде, которую дает Трамп и довольны тем, что президент США на встрече с российским диктатором на Аляске не согласился отдать украинскую территорию, хотя и поддерживает позицию Кремля.

В материале указывается, что открытость Трампа к гарантиям безопасности для Украины рассматривается как огромная победа.

Новые заявления Белого дома относительно войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что кремлевский диктатор Владимир Путин согласился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие недели. Она добавила, что США собираются обсуждать с Россией приемлемые для этой страны гарантии безопасности для Украины. Левитт заявила, что Трамп не хочет, чтобы следующая встреча состоялась через месяц и считает, что Зеленский и Путин должны встретиться как можно быстрее.

Также мы писали, что Левитт проинформировала, что США не рассматривают вариант отправки своих военных в Украину после прекращения войны. Однако, они готовы оказывать военную помощь странам Европы, если они отправят свои войска в Украину в качестве гарантий безопасности. Левитт добавила, что Трамп понимает, насколько для Украины важны долгосрочные гарантии безопасности и работает над этим вопросом с союзниками.

Вас также могут заинтересовать новости: