В Белом доме не рассматривают отправку своих военных в Украину после завершения войны.

США не собираются отправлять своих военных в Украину в качестве гарантий безопасности после возможного прекращения войны между Украиной и Россией, заявила пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт на брифинге.

"Президент понимает, что гарантии безопасности чрезвычайно важны для обеспечения мира, и он поручил своей команде по национальной безопасности координировать действия с нашими друзьями в Европе, а также продолжать сотрудничество и обсуждать эти вопросы с Украиной и Россией", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

По словам Левитт, США могут предоставить странам Европы средства для их войск, если они будут находиться на территории Украины.

Она добавила, что президент США Дональд Трамп понимает, насколько для Украины важны долгосрочные гарантии безопасности.

"Президент США в постоянном контакте с нашими союзниками в Европе и НАТО. Он говорит с обеими сторонами этой войны. Он говорит с ними о том, как обеспечить долговременный мир", - заявила Левитт.

При этом, на вопрос журналистов, надо ли привлекать Конгресс США к мирному процессу и завершению войны в Украине, Левитт не ответила.

Детали предстоящей встречи Зеленского и Путина

Ранее УНИАН сообщал, что после того, как президент Украины Владимир Зеленский встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп собирается провести с ними трехстороннюю встречу. Собственные источники издания Politico сообщили, что местом такой встречи может стать столица Венгрии, Будапешт. Указывается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает близкие отношения с Дональдом Трампом со времен его первой каденции.

Также мы писали, что президент России Владимир Путин, вероятно, во время телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом сам предложил, чтобы встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась один на один без президента США. Отмечается, что Трамп предлагал устроить трехсторонний саммит.

