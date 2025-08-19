В Германии считают, что к этому должна быть привлечена и Организация Объединенных Наций.

Гарантии безопасности для Украины являются ключевым фактором, чтобы достичь мира. Детали пока неизвестны даже после встречи в Вашингтоне, однако в Германии уже начинают реагировать, пишет tagesschau.

В частности министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает, что в любых моделях гарантий безопасности его страна также будет вовлечена.

"В конце концов это просто означает: мы поддерживаем Украину не только словами, но и действиями. Гарантия безопасности означает оказание помощи в случае, если Россия не будет придерживаться мирного соглашения с Украиной", - подчеркнул он.

В то же время недавно министр высказался скептически относительно отправки немецких войск в Украину. В частности он отметил, что такой шаг "вероятно, перегрузит" Германию.

В свою очередь заместитель главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Норберт Реттген недоверчиво относится к готовности российского диктатора Владимира Путина к миру.

По его словам, условия для использования немецких солдат в качестве части миротворческих сил он пока "вообще не видит".

"Он (Путин - УНИАН) даже не хочет перемирия", - отметил Реттген.

Политик считает, что в первую очередь нужно усилить давление на российского диктатора. В частности он предложил конфисковать 250 млрд долларов замороженных активов российского центрального банка и использовать их для поддержки Украины.

В то же время сопредседатель Левой партии Германии Ян ван Акен категорически против любого ввода войск НАТО в Украину, а вместо этого выступает за миссию миротворцев ООН.

"Сужаться до солдат НАТО или гарантий безопасности НАТО - это мало", - подчеркнул он.

По его словам, размещение войск НАТО в Украине является опасным, ведь после перемирия российские оккупанты могут начать столкновения с ними.

"Мы знаем это из всех мирных соглашений: всегда есть столкновения, есть недоразумения, есть провокации", - отметил ван Акен.

В конце концов канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи в Белом доме положительно оценил результаты переговоров.

"Мои ожидания не только оправдались, но и были превзойдены. Все могло сложиться иначе". Это судьбоносные дни для Украины и Европы", - сказал он.

По его словам, ясно одно, в вопросах гарантий безопасности для Украины должна участвовать вся Европа.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах в Вашингтоне и заверил, что гарантии безопасности будут. По его словам, эта встреча является значительным шагом к завершению войны и к безопасности Украины и людей в стране.

"Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности. Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы. Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут", - подчеркнул Зеленский.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон ответил, какие гарантии безопасности должна получить Украина для стабильного мира. По его словам, основной гарантией безопасности является украинская армия, численностью в несколько сотен тысяч воинов. Макрон также заверил, что Франция, Великобритания, Германия, Турция и другие страны готовы проводить операции в воздухе, на море и на суше.

