США обсуждают с Украиной и Россией различные варианты для организации переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин согласился провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в "ближайшие недели", сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет Sky News.

По словам Левитт, глава Белого дома не хочет ждать еще месяц, чтобы снова состоялись встречи по поводу войны в Украине, он считает, что новые контакты должны состояться как можно быстрее.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что США собираются обсуждать с Россией приемлемые для этой страны гарантии безопасности для Украины.

В то же время, Левитт отказалась сообщить, действительно ли президент России предлагал Москву как потенциальное место для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По ее словам, команда по национальной безопасности США активно обсуждает как с Украиной, так и с Россией различные варианты для организации переговоров.

"В конце концов, президент США всегда говорил, что в этой войне есть вопросы, с которыми обе страны не согласны и которые необходимо обсудить и решить. Поэтому он хочет, чтобы эти две страны вступили в прямые дипломатические переговоры", - сказала Левитт.

Заявления Трампа после встречи с Зеленским

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп считает, что Киеву надо проявить гибкость во время мирных переговоров с Москвой. Глава Белого дома заявил, что не планирует присутствовать на первой возможной встрече Зеленского и Путина. При этом, по его мнению, лидеры Украины и России смогут договориться. Однако, Трамп высказал мнение, что Украине стоит забыть о возвращении Крыма.

Также мы писали, что во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп заявил главе Кремля Владимиру Путину, что вопросы территориальных требований должны обсуждаться непосредственно с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Трамп добавил, что Путину стоит быть "реалистом". По данным издания Axios, на встрече Трамп и Зеленский в первую очередь обсуждали гарантии безопасности для Украины.

