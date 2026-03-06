Россия передает Ирану данные для ударов по военным объектам США, - The Washington Post

Россия начала снабжать Иран высокоточными данными о перемещении американских войск на Ближнем Востоке.

Россия предоставляет Ирану информацию для целеуказания при ударах на американские силы на Ближнем Востоке. Это первое свидетельство того, что еще один крупный противник США участвует – пусть и косвенно – в войне.

Эта помощь, о которой ранее не сообщалось, сигнализирует о том, что в быстро расширяющемся конфликте теперь задействован один из главных ядерных соперников Америки, обладающий исключительными разведывательными возможностями, пишет The Washington Post со ссылкой на трех официальных лиц, знакомых с данными разведки.

Сообщается, что с момента начала операции "Эпическая ярость" Россия передавала Ирану координаты военных объектов США, включая военные корабли и самолеты. "Похоже, это довольно всеобъемлющие усилия", – заявил один из собеседников. Москва же официально призывала к прекращению войны, которую она назвала "неспровоцированным актом вооруженной агрессии".

Удары по базам США и истощение ПВО

Степень российской помощи Ирану в целеуказании не до конца ясна, как пишут журналисты. По словам официальных лиц, собственные возможности иранских военных по обнаружению сил США деградировали менее чем через неделю после начала боевых действий. Иран выпустил тысячи дронов-камикадзе и сотни ракет по военным позициям США, посольствам и гражданским лицам, даже несмотря на то, что совместная американо-израильская кампания поразила более 2000 иранских целей, включая площадки баллистических ракет, военно-морские объекты и руководство страны.

В то же время, двое официальных лиц, знакомых с поддержкой Ирана со стороны России, заявили, что Китай, по-видимому, не помогает обороне Ирана, несмотря на тесные связи между двумя странами.

Использование российского опыта и спутниковых данных

Аналитики заявили, что обмен разведданными вписывается в схему ударов Ирана по силам США, включая инфраструктуру управления и контроля, радары и временные сооружения, подобные тому, что находится в Кувейте, где погибли шестеро военнослужащих.

Резидентура ЦРУ в посольстве США в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, также подверглась удару в последние дни.

Иран "наносит очень точные удары по радарам раннего предупреждения или загоризонтным радарам", – заявила Дара Массикот, эксперт по российским вооруженным силам в Фонде Карнеги за международный мир. "Они делают это очень целенаправленно. Они охотятся за пунктами управления", – добавила она.

Иран обладает лишь горсткой спутников военного класса и не имеет собственной спутниковой группировки, что делает изображения, предоставленные гораздо более продвинутыми космическими возможностями России, чрезвычайно ценными – особенно учитывая, что Кремль отточил собственное целеуказание за годы войны в Украине, подчеркнула Массикот.

Николь Граевски, изучающая сотрудничество Ирана с Россией в Центре Белфера Гарвардской школы Кеннеди, отметила высокий уровень "изощренности" иранских ответных ударов, как в плане выбора целей Тегераном, так и в его способности в некоторых случаях подавлять оборону США и союзников. "Они преодолевают противовоздушную оборону", – сказала она, отметив, что качество ударов Ирана, похоже, улучшилось даже по сравнению с его 12-дневной войной с Израилем прошлым летом.

Геополитическая "ответка" и приоритет Украины

Помощь России меняет расклад того, как различные страны участвовали в прокси-войне с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. На протяжении всего этого конфликта противники США, включая Иран, Китай и Северную Корею, предоставляли России либо прямую военную помощь, либо материальную поддержку обширной оборонной промышленности Москвы. Соединенные Штаты предоставили Украине военную технику на десятки миллиардов долларов и делились разведданными о российских позициях для улучшения целеуказания Киева.

Иран был одним из главных сторонников России во время войны в Украине, делясь технологиями производства дешевых дронов-камикадзе, которые неоднократно использовались для подавления ПВО Киева. "Русские более чем осведомлены о помощи, которую мы оказываем украинцам", – заявил один из официальных лиц, знакомых с поддержкой Тегерана со стороны Москвы. "Я думаю, они были очень рады попытаться получить своего рода "ответку"".

Операция "Эпическая ярость" - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что первые 100 часов войны с Ираном стоили США почти $4 млрд. Часть расходов – в частности на эксплуатацию военной техники – уже была предусмотрена в оборонном бюджете США.

Кроме того, мы также рассказывали, что США привлекли против Ирана самый дорогой авианосец USS Gerald R. Ford. Сейчас он находится в Средиземном море или вблизи него, то есть не на своей базе или в постоянном порту.

"Это уже не пассивное "присутствие", а активное оперативное средство в конфликте с Ираном – он запускает самолеты, поддерживает воздушные удары, демонстрирует силу и способствует достижению стратегических целей США в регионе", – объясняют журналисты.

