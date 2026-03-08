Россию 'решительно' попросили не предоставлять разведданные Ирану, - Уиткофф

Сообщения о возможном сотрудничестве Москвы и Тегерана вызвали резкую критику в Конгрессе США и новые призывы усилить поддержку Украины.

Вашингтон предупредил Москву о недопустимости передачи разведывательной информации Ирану на фоне авиаударов американских и израильских войск на Ближнем Востоке.

Как заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф на борту самолета Air Force One, он лично передал соответствующее предупреждение российской стороне, передает "Радио Свобода".

"Я решительно об этом заявил", – сказал он, отвечая на вопрос, обращался ли он к Москве с требованием не предоставлять Тегерану разведывательные данные.

Видео дня

Накануне, 6 марта, американские чиновники на условиях анонимности сообщили журналистам, что Россия может передавать Ирану информацию, которая используется для атак на американских военных и объекты США на Ближнем Востоке. Эти данные подтверждали публикацию газеты The Washington Post, где отмечалось, что Москва играет косвенную, но важную роль в расширении регионального конфликта.

Уиткофф, который несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным, также возглавляет делегацию США на трехсторонних переговорах с Москвой и Украиной о прекращении российской войны.

Реакция Трампа и Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет подтверждений информации о помощи России Ирану.

"Если это так, то они не очень хорошо справляются, потому что дела у Ирана идут не очень хорошо", – сказал он.

Ранее Белый дом также пытался преуменьшить значение сообщений о возможной передаче Москвой разведывательных данных.

Критика в Конгрессе США

В то же время информация о возможном сотрудничестве вызвала резкую реакцию американских законодателей. Сенатор-демократ Джин Шагин заявила, что такая деятельность Москвы подчеркивает рост угрозы со стороны России.

"Вместо того чтобы действовать, президент ослабляет санкции против России и отказывается поддерживать Украину. Это неприемлемо и провоцирует дальнейшую агрессию против американцев", – сказала она.

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон также заявил, что связи между Россией и Ираном давно известны.

"Россия и Иран тесно связаны. Нас не должно удивлять, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях, чтобы помочь убивать американских и израильских военных. Нас должно удивлять, что администрация Трампа, кажется, не обращает на это внимания", – сказал он.

Бейкон призвал усилить поддержку Украины, в частности передать дальнобойное высокоточное оружие, системы противовоздушной обороны и модернизированные истребители F-16 Fighting Falcon, а также ввести более жесткие санкции против российской экономики.

Россия и Иран имеют давние военные и политические связи. В частности, Тегеран передал Москве большое количество ударных беспилотников Shahed, которые Россия использует для атак по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Операция в Иране - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с Ираном, и допустил возможность того, что военная операция США закончится только тогда, когда у Тегерана больше не будет функционирующей армии или какого-либо руководства, оставшегося у власти.

В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не планирует атаковать соседние страны, если с их территории не будут наноситься удары против Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости: