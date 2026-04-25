Пришла эпоха войн: из-за событий в Украине мир раскалывается на пять частей, – NZZ

Точкой невозврата стало вторжение РФ в Украину, которое никто не захотел или не смог остановить.

Авантюрная война Дональда Трампа против Ирана является прямым следствием "эффекта Путина". Старый мировой порядок, основанный на международном праве, окончательно умер в феврале 2022 года, и теперь все решает право силы. Об этом в авторской статье для Neue Zürcher Zeitung пишет главный редактор этого издания, международный обозреватель Эрик Гуджер.

Журналист отмечает, что на фоне тяжелых экономических последствий для региона и мира от двухмесячного конфликта на Ближнем Востоке многие люди не понимают, зачем Трамп вообще начал эту войну, очевидной выгоды в которой не видно.

"США начали войну, потому что ни одно иностранное государство не могло их остановить. Ни Россия, ни Китай, и, конечно же, не беззубые европейцы. Никто не мог остановить нападение Америки. То, что звучит так просто, имеет далеко идущие и тревожные последствия", – объясняет Гуджер.

Обозреватель убежден, что текущий конфликт на Ближнем Востоке – это не самостоятельное событие, а часть глобального перехода от старого мирового порядка, в котором после распада СССР доминировали США, к многополярному миру с несколькими противоборствующими блоками силы. Очевидными центрами силы в новом мире журналист называет США, Китай, Россию, Индию и ЕС. И старые принципы сосуществования больше не действуют.

"Это эффект Путина. Никто не был достаточно сильным и решительным в 2022 году, чтобы остановить его вторжение в Украину", – подчеркивает автор публикации.

Гуджер убежден, что эта "пентархия", то есть борьба пяти доминирующих государств, принесет миру значительные риски. В частности, войны, подобные тем, что продолжаются в Украине и в Персидском заливе, в ближайшие годы станут "скорее правилом, чем исключением".

Вместе с тем журналист не верит, что это противостояние перерастет в глобальную войну по типу первых двух мировых войн. По мнению Гуджера, конфликты останутся региональными, даже если их последствия ощутит весь мир.

Правда, автор публикации почему-то забывает, что и Первая, и Вторая мировые войны начались именно с мелкого пограничного конфликта, в который быстро втянулась вся планета.

