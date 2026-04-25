Пешим прогулкам для здоровья нашли альтернативу, причём весьма приятную

Учёные нашли гораздо более интересный способ укрепить организм после рабочей смены.

Пешие прогулки – одно из тех полезных упражнений, которые по силам почти каждому. Проблема лишь в том, что на это не всегда есть время или силы. Да и погода не всегда благоприятствует: гулять в метель или 40-градусную жару – удовольствие сомнительное.

Как пишет YourTango, научные исследования показывают, что у пеших прогулок есть отличная альтернатива – полчаса релакса в горячей ванне. Конечно, это не полная замена физической активности, но время от времени их можно чередовать.

Ученые из Университета Лафборо (Великобритания) решили сравнить, как влияют на организм человека езда на велосипеде и горячая ванна. В исследовании приняли участие 14 мужчин, которых сначала заставили час крутить педали, а затем отправили в ванну при температуре 38 градусов Цельсия.

Эксперимент показал, что за час в ванне испытуемые сожгли около 140 калорий. Это эквивалентно затратам энергии во время 30-минутной прогулки.

Это исследование также показало, что пиковый уровень сахара в крови после приема пищи был примерно на 10% ниже в день, когда испытуемых отправили отдыхать в ванной, чем в день, когда они катались на велосипеде. Как отмечают исследователи, это значимый метаболический результат, если учесть, что для его достижения испытуемым не пришлось прилагать практически никаких усилий.

Исследование британских ученых коррелирует с результатами, которые ранее получили финские ученые. Они обнаружили, что частое посещение сауны снижает риск сердечных приступов и инсультов у мужчин.

"Ничто из этого не означает, что вам следует отменить абонемент в спортзал. Физические упражнения по-прежнему являются преимуществом для развития силы, улучшения объема легких и выделения эндорфинов. Но в дни восстановления, периоды ограниченной подвижности или просто в дни, когда побеждает диван, горячая ванна делает для вашего тела больше, чем вы, вероятно, думали", – резюмирует YourTango.

Другие интересные научные исследования

Как писал УНИАН, гибралтарские макаки начали есть землю, чтобы уменьшить вред от сладкой и жирной пищи, которую получают от туристов. Исследование показало, что земля действует как защитный барьер в пищеварительной системе, снижая раздражение и помогая усваивать меньше вредных веществ, а также может снабжать организм животных полезными минералами и бактериями.

Ученые отмечают, что такое поведение учащается в туристический сезон, может передаваться между отдельными группами макак и является реакцией на непривычный для них высококалорийный рацион.

